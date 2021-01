Noa Lang lacht breeduit: ‘Ik word geaccepteerd zoals ik ben, een beetje gek’

Zondag, 17 januari 2021 om 13:03 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:42

Noa Lang maakt een tussenbalans op bij Club Brugge. De van Ajax gehuurde vleugelaanvaller voelt zich volledig geaccepteerd door zijn ploeggenoten en ook de band met trainer Philippe Clement is volgens de huurling zeer goed. In het video-interview op de website van de Belgische topclub rept Lang overigens niet over Ajax, de club die hem in oktober liet vertrekken. Club Brugge is enkele maanden geleden akkoord gegaan met een verplichte koopoptie van zes miljoen euro.

"Ik ben vanaf dag één goed opgevangen", zo verklaart de dankbare Lang in het vraaggesprek. "Het is in het begin natuurlijk wel een beetje wennen. Maar ik heb het naar mijn zin, ik voel me op mijn gemak. Dat is voor mij heel belangrijk." De door Ajax opgeleide buitenspeler vindt een goede onderlinge sfeer een cruciaal onderdeel van het groepsproces van een club. "Ik heb wel het gevoel dat ik mezelf kan zijn. Als ik mezelf niet kan zijn, dan ben ik niet op mijn gemak, dan heb ik geen plezier. Dat heb ik hier wel."

Lang voelt de steun van iedereen binnen de organisatie van Club Brugge. "Ik word geaccepteerd zoals ik ben, een beetje gek", zo vervolgt de aanvaller met een glimlach. "Dat is voor mij wel belangrijk." Lang is naar eigen zeggen in een prettige spelersgroep terechtgekomen. "De samenwerking met mijn teamgenoten is goed. Ik heb wel spelers in het team die begrijpen wat ze moeten doen als ik de bal heb. Dat ze diep gaan, of dat ik de combinatie zoek of acties maak. En dan weten ze hoe ze erop moeten anticiperen."

"Ik word geaccepteerd zoals ik ben: een beetje gek. En dat is voor mij belangrijk!??" Noa Lang blikt terug op z'n eerste maanden bij ???. pic.twitter.com/34vMdLKMVv — Club Brugge KV (@ClubBrugge) January 17, 2021

In de optiek van Lang haalt Clement het optimale rendement uit zijn kwaliteiten. "Hij begrijpt mij en ik begrijp hem. Dat is niet onbelangrijk", aldus de gehuurde aanvaller, die tot slot aangeeft wat hij kan brengen op de flank bij Club Brugge. "De echte Noa Lang is een creatieve speler die veel goals maakt en assists geeft." Hij pakt gelijk zijn statistieken van dit seizoen erbij. "Ik heb zeven goals en vier assists in tweeënhalve maand. Niet slecht, maar het kan nog veel beter. En het had ook al veel beter gemoeten. Ik had meer kunnen scoren en meer assists kunnen hebben."

De zelfkritische Lang is desondanks zeer tevreden met zijn keuze om Ajax tijdelijk in te ruilen voor de Belgische competitie. "Ja, Club Brugge en Noa Lang, dat is voor mij wel een echte match. Ik ben content", zo besluit de vleugelaanvaller van de huidige koploper in de Pro League. Lang treedt deze zondag met Club Brugge aan tegen Beerschot, met 18.15 uur als aanvangstijdstip.

Noa Lang onthult berichten van Overmars: ‘Dat raakt me, maar doet ook pijn’