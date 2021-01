Trots overheerst na lofzang De Boer: ‘Maar nog geen echte uitnodiging, hè’

Zondag, 17 januari 2021 om 12:37 • Rian Rosendaal

Jerdy Schouten heeft zich in de afgelopen tijd in de kijker gespeeld van Frank de Boer. De bondscoach van het Nederlands elftal verklaarde begin januari dat hij de verrichtingen van de middenvelder van Bologna met extra aandacht volgt in aanloop naar het EK van deze zomer. Schouten is verguld met de woorden van De Boer, maar bij de Nederlander in Italiaanse dienst leeft tevens het besef dat er nog een lange weg te gaan is.

"We volgen ook Schouten bij Bologna heel nadrukkelijk. Die doet het heel goed in de Serie A. Van Maarten Stekelenburg, mijn assistent, krijg ik regelmatig clipjes te zien", zo onthulde De Boer enkele weken geleden in een uitgebreid interview met De Telegraaf. Riccardo Bigon, technisch directeur van Bologna, hoopt dat de uitnodiging van De Boer snel komt. "Ik heb de droom Schouten in een Oranje-shirt te zien spelen. Dat is een droom van ons bij Bologna. Ik ben er zeker van dat hij daar ook kan gaan spelen."

Schouten kreeg de loftuiting van De Boer al snel voor zijn voeten geworpen. "Op het moment dat hij zoiets roept, krijg je wel aardig wat berichten", verklapt de middenvelder van Bologna in een interview met Voetbal International. "Ik wist het ook niet, het verraste me wel. Maar het is nog geen echte uitnodiging, hè, dat is nog een stap verder. Ik moet het nog afdwingen." Schouten hoopt dat De Boer hem snel een keer bij de Oranje-selectie haalt. "Natuurlijk zou het gaaf zijn, dat ga ik niet ontkennen."

"Toen ik het las, was ik natuurlijk trots. Het is toch een bevestiging dat wordt gezien dat je goed bezig bent. Het geeft me alleen nog maar meer motivatie om door te gaan met waar ik mee bezig ben. Sowieso doe ik er alles aan, ik werk hard en leef ervoor", aldus Schouten, die ook regelmatig complimenten krijgt vanuit de Italiaanse media. De voormalig Excelsior-speler blijft rustig onder alle aandacht. "Nee, ik heb nog geen plannen voor komende zomer", zo besluit hij met een kwinkslag.