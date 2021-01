Schuurs op de bank bij Ajax; geen Huntelaar en Kudus in selectie

Zondag, 17 januari 2021 om 15:31 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 16:40

Jurriën Timber behoudt zijn basisplaats bij Ajax. De centrale verdediger kreeg donderdagavond al de voorkeur boven Perr Schuurs in het duel met FC Twente en de vraag was of Erik ten Hag ditmaal voor Schuurs zou kiezen. De oefenmeester heeft besloten om vast te houden aan Timber, die naast Daley Blind opereert. De geblesseerde Mohammed Kudus zit niet bij de selectie, evenals de door Schalke 04 begeerde Klaas-Jan Huntelaar. Het duel begint om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie

Ten Hag sleutelt niet aan zijn opstelling in de Johan Cruijff ArenA en dus staat Quincy Promes andermaal in de basis op het middenveld. In de laatste twee wedstrijden koos Ten Hag voor een midderif met Promes, Davy Klaassen en Ryan Gravenberch. Sébastien Haller, die tegen FC Twente zijn basisdebuut en zijn eerste doelpunt voor Ajax maakte, vormt de voorste linie met Antony en Dusan Tadic. Vooraf was het onduidelijk of David Neres, Lassina Traoré en Brian Brobbey fit genoeg waren om tot de selectie te behoren; Neres en Brobbey zitten op de bank.

'Als Ajax de eerste 20 minuten niet scoort, heeft Feyenoord een kans'

"Feyenoord is een ploeg die heel goed staat. We zullen veel beter moeten zijn om weer zoveel kansen te creëren", verwees Ten Hag vrijdag naar het duel in Enschede. "Daar zijn we wel toe in staat, dat hebben we ook meerdere keren laten zien. Daarnaast zullen we in de omschakeling heel goed moeten staan, want daarin zijn ze heel gevaarlijk. Het is weer een hele goede graadmeter voor ons.” Ten Hag kijkt vooral uit naar de 189e editie van de Klassieker. "Het is Amsterdam tegen Rotterdam. De nummer één tegen de nummer twee. Natuurlijk leeft dat en dat neemt de komende uren alleen maar toe. Het is belangrijk dat we er vanaf de eerste minuut bovenop klappen en tempo in de wedstrijd krijgen."

Ajax, dat een voorsprong van 3 punten op Feyenoord heeft, wist in 40 van de laatste 41 thuiswedstrijden tegen Feyenoord in de Eredivisie te scoren en hield in de laatste 13 thuisduels met de Rotterdammers 8 keer de nul, waaronder in elk van de laatste 3. Het team van Ten Hag won de laatste Eredivisie-thuiswedstrijd in Amsterdam niet (2-2 tegen PSV), maar het kwam sinds augustus 2016 niet voor dat de Amsterdammers in opeenvolgende thuisduels punten lieten liggen in competitieverband.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Promes; Tadic, Haller, Antony.