Verrassingen in basiself van Feyenoord tegen Ajax

Zondag, 17 januari 2021 om 15:33 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:52

Dick Advocaat wijzigt zondag de voorhoede van Feyenoord in de Klassieker tegen Ajax. Nicolai Jörgensen verschijnt in de punt van de aanval en dat gaat ten koste van winteraanwinst Lucas Pratto, die in zijn eerste twee duels voor de Rotterdammers niet kon scoren. Jörgensen kwam zowel tegen Sparta Rotterdam (0-2) als PEC Zwolle (1-0) als invaller binnen de lijnen. Hij scoorde tegen de stadsgenoot. Ook aan de linkerkant een opvallende naam: Ridgeciano Haps.

Ook Haps kwam in de eerste twee wedstrijden van het nieuwe kalenderjaar als invaller in het veld, maar in de Johan Cruijff ArenA vormt hij een voorhoede met Jörgensen en Steven Berghuis. Voor de captain van Feyenoord wordt het zijn vijfde Klassieker in Amsterdam: de eerste vier gingen verloren. Berghuis hoopt een einde te maken aan een horrorreeks: hij scoorde in clubverband nog nooit in de thuishaven van Ajax.

Bryan Linssen, basiskracht tegen Sparta, en Luis Sinisterra, basiskracht tegen PEC, starten op de bank. De defensie - bestaande uit Nick Marsman, Lutsharel Geertruida, Uros Spajic, Marcos Senesi en Tyrell Malacia - en het middenveld - Jens Toornstra, Mark Diemers en Leroy Fer - zijn hetzelfde als in de twee voorgaande wedstrijden van dit kalenderjaar. Dat betekent dat Advocaat ervoor kiest om Orkun Kökçü hooguit te laten invallen.

'Als Ajax de eerste 20 minuten niet scoort, heeft Feyenoord een kans'

Voor Advocaat, 73 jaar, wordt het pas zijn eerste Klassieker, al beseft hij uiteraard hoe groot de belangen zijn. "Als klein jongetje stopte je met voetballen en rende je naar een radio als die wedstrijd begon", vertelde de trainer van de Rotterdammers vrijdag. "Feyenoord - Ajax en Ajax - Feyenoord zijn de wedstrijden van het jaar." Het sentiment rond de Klassieker verandert nooit, denkt hij. "Dat moet ook zo blijven, die onderlinge rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord vind ik prachtig.”

Feyenoord verloor slechts één van de laatste zes ontmoetingen met Ajax en PSV in de Eredivisie (drie zeges, twee remises). Die enige nederlaag werd geleden op 27 oktober 2019 op bezoek in Amsterdam (4-0) en was de laatste wedstrijd onder Jaap Stam. Feyenoord incasseerde slechts één treffer sinds de start van december, minimaal vier minder dan iedere andere ploeg in de Eredivisie in die periode en zeven minder dan Ajax (acht).

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Diemers, Fer; Berghuis, Jörgensen en Haps.