Gerucht over vertrek maakt veel los: ‘Mijn ouders belden mij ietwat in paniek’

Zondag, 17 januari 2021 om 12:12 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:13

Het is nog onduidelijk of Sai van Wermeskerken ook volgend seizoen het shirt van PEC Zwolle draagt. Afgelopen week dook namelijk het bericht op dat de rechtsback bezig is met een terugkeer richting Japan, wat voor onrust zorgde bij de achterban van PEC. Van Wermeskerken zelf is ook verrast over de geruchtenstroom rondom zijn persoon. Hij heeft in ieder geval nog geen definitieve keuze gemaakt over zijn toekomst.

"Mijn ouders belden mij meteen, ietwat in paniek. Ze wisten niet eens dat ik vertrok. Nou, zei ik, ik ook niet", zo verklaart Van Wermeskerken in een vraaggesprek met de Stentor. De vleugelverdediger heeft zijn aflopende contract, met een eenzijdige optie van PEC, nog niet verlengd, maar dat wil niet zeggen dat een vertrek uit Zwolle aanstaande is. "Zeker niet, bij een goed aanbod blijf ik gewoon in Zwolle", aldus de 26-jarige rechtsback, sinds 2019 speler van PEC.

"Ik heb het juist prima naar mijn zin in Zwolle. We zijn dan ook nog steeds in onderhandeling. We hebben alleen nog geen vervolgafspraak kunnen maken omdat daar, met al die feestdagen, nauwelijks tijd voor was. Bovendien was PEC druk met het afronden van drie andere contracten", aldus Van Wermeskerken. Het mag echter duidelijk zijn dat PEC niet zijn eindstation is, zeker ook omdat hij sindskort in beeld is bij de nationale ploeg van Japan. De PEC-verdediger heeft een Japanse vader en kan derhalve uitkomen voor dat land. "PEC weet ook dat ik heel graag een volgende stap wil maken."

Van Wermeskerken neemt Shinji Ono als voorbeeld. De middenvelder maakte tussen 2005 en 2007 furore als middenvelder van Feyenoord. "Ono was de eerste Japanner die echt doorbrak in Europa. Zoals Keisuke Honda dat later ook deed. Niet dat ik me met die spelers wil vergelijken, maar die kant wil ik natuurlijk wel op", aldus de flankspeler, die zijn zinnen heeft gezet op het WK van 2022 in Qatar. "En hoe hoger je speelt, des te eerder word je natuurlijk geselecteerd. Dat hoef ik niet niemand te vertellen." Volgens Van Wermeskerken, die in Nederland ook speelde voor SC Cambuur en FC Dordrecht, is de Serie A wat dat betreft een ideale volgende stap. "Zeker voor een soort verdediger zoals ik."