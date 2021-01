Cerny strijdbaar ondanks nieuwe mokerslag: ‘Één keer vijftien minuten gehuild’

Zondag, 17 januari 2021 om 11:40 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:19

Václav Cerny legt zijn focus volledig op de langdurige herstelperiode, nadat vrijdag bekend werd gemaakt dat de vleugelaanvaller van FC Twente vanwege een zware knieblessure dit seizoen niet meer in actie komt. Desondanks geeft Cerny, die donderdag tegen Ajax (1-3) in de beginfase al geblesseerd uitviel, dat hij toch even een traantje heeft gelaten. De buitenspeler was dit seizoen tot dusver één van de smaakmakers in het elftal van trainer Ron Jans.

"De knop is allang omgezet", zegt de strijdvaardige Cerny zondagochtend in een video-interview in Goedemorgen Eredivisie bij ESPN. "Nu is het zaak om de operatie zo fit mogelijk in te gaan." Presentator Milan van Dongen is enigszins verbaasd over de positieve houding van Cerny. "Heb je de knop zo snel alweer omgezet?", zo klinkt de vraag richting de Twente-speler. "Ja, het heeft ook te maken met twee jaar geleden. Ik weet precies wat er te wachten staat en wat ik moet doen. Dus ik ga geen één dag verliezen." Cerny verwijst daarmee naar de zware kruisbandblessure die hem een jaar uit de roulatie hield.

Van Dongen vraagt vervolgens of het dezelfde knie is van enkele jaren geleden. "Gelukkig is het de andere knie", zo verduidelijkt Cerny. "De rechterknie is hartstikke goed." De geblesseerde vleugelaanvaller weet overigens nog niet wanneer hij precies onder het mes gaat. "We hebben het er wel over gehad. De bedoeling is om binnen nu en vijf weken te kijken hoe de knie ervoor staat. Dus daar ben ik nu mee bezig." Van Dongen vindt het knap dat Cerny zo kort na de vervelende mededeling alweer met optimisme naar de toekomst kijkt. "Waar haal je die kracht vandaan?"

"Ik ben de afgelopen twee dagen op de gym geweest op de club", zo luidt het antwoord van Cerny. "Wat ik net zei: Ik heb één keertje vijftien minuten zitten huilen, thuis op de bank. Maar wat ik zeg: Ik beleef het heel anders dan toen. Ik had toen ook een periode van rouw, maar heel anders. Ik weet zeer goed wat ik nu moet doen." Van Dongen vraagt vervolgens of Cerny kracht put uit de overwegend goede prestaties van dit seizoen. "Toch wel, denk ik", aldus de buitenspeler van de Tukkers. "Ik voelde me fantastisch en vrij. Het gevoel van de afgelopen periode wil ik zolang mogelijk vasthouden en ik denk ook dat dat gevoel mij heel erg kan gaan helpen. Het gevoel bij de club FC Twente, het liep ook geweldig."

"Ik krijg heel veel vertrouwen vanuit de trainers. Het is ook een heel goede groep, de klik was er gewoon. En als je af en toe je goaltjes en assists mee kan pikken, en belangrijk kan zijn, dan voel je je gewoon hartstikke fijn", aldus Cerny. De door FC Utrecht verhuurde flankspeler kan nog niet met zekerheid zeggen of hij ook volgend seizoen bij FC Twente speelt. "Ik weet dat het niets uitmaakt wat ik nu ga zeggen. Maar het liefst blijf ik hier bij Twente, ja." De geblesseerde Cerny beschikt bij FC Utrecht over een doorlopend contract tot medio 2022. Technisch directeur Jordy Zuidam liet enige tijd geleden weten dat men nog steeds gelooft in de slagingskansen van Cerny in De Galgenwaard.