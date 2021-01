Kraay: ‘Ajax had hem echt wel nu willen hebben, dat zullen ze niet toegeven’

Zondag, 17 januari 2021 om 11:34

Ajax wilde Toby Alderweireld deze maand al terughalen naar Amsterdam, zo claimt Hans Kraay junior in het programma Goedemorgen Eredivisie van ESPN. PSV zou contact onderhouden met de 31-jarige centrumverdediger van Tottenham Hotspur, maar Kraay denkt dat het ‘de eer van Ajax te na’ is dat Alderweireld volgend seizoen in Eindhoven speelt. Erik ten Hag ontkende afgelopen donderdag dat er momenteel wordt gewerkt aan de komst van Alderweireld naar Ajax.

Kraay vroeg Ten Hag afgelopen donderdag na afloop van het duel met FC Twente (1-3 zege) naar Alderweireld. “We hebben goed contact met Alderweireld, maar we hebben geen concrete interesse. We hebben continu contact. Marc onderhoudt met alle spelers die vertrokken zijn bij Ajax nauwe contacten, kijk maar naar Klaassen. Op dit moment is daar geen sprake van”, zei Ten Hag op de vraag van Kraay over Alderweireld.

“Ja, ik had gehoord dat ze intern bij elkaar hebben gezeten”, zo verklaart Kraay zijn vraag aan Ten Hag over Alderweireld. “Ze hebben Alderweireld op de monitor, daar hebben ze contact mee. Ajax had hem echt wel nu willen hebben. Dat zullen ze nu niet meer toegeven. Maar toen ze hoorden dat PSV volle bak met Alderweireld en zijn zaakwaarnemer bezig is om hem nu of in de zomer te halen... Het is hun eer te na dat hij naar PSV gaat. Toby Alderweireld is nog een jaartje of twee a drie een uitstekende verdediger voor de Eredivisie.”

De Telegraaf meldde onlangs dat ook PSV 'een visje had uitgegooid' bij Alderweireld.

Alderweireld heeft bij Tottenham nog een contract tot medio 2023 en speelde dit seizoen voorlopig zestien officiële wedstrijden in het elftal van manager José Mourinho. “Je zal hem nu niet krijgen. Maar het lijkt me Ajax de eer te na dat hij volgend seizoen bij PSV speelt”, stelt Kraay. Presentator Milan van Dongen werpt op dat Ajax met Perr Schuurs, Jurriën Timer en Alderweireld volgend seizoen drie spelers voor dezelfde positie heeft, mocht de 104-voudig Belgisch international na acht jaar terugkeren in Amsterdam.

“Dat is teveel, hè”, zo reageert Erwin Koeman. Schuurs verlengde afgelopen week zijn contract bij Ajax tot medio 2025. “Ik vind het mooi voor Schuurs dat hij zijn contract verlengt. Het is een veelbelovende speler en natuurlijk is er wat op aan te merken. Maar als je Alderweireld of iemand anders van naam haalt, zal die ook zijn fouten maken. Die heeft alleen iets meer ervaring. Schuurs weet ook dat er kwaliteiten zijn die hij moet verbeteren, dat zegt hij zelf.”

“Hij is daadwerkelijk sneller geworden dan hij bij Fortuna was. Snel zijn is wat anders dan wendbaar zijn”, gaat Kraay verder. “Ja, dat klopt’, zo haakt mede-analist Marciano Vink in. “Ik denk persoonlijk dat hij de vergelijking met Matthijs de Ligt in zijn hoofd moet loslaten. De Ligt was een heel wendbaar type, ondanks zijn forse postuur. Ik zie dat Schuurs probeert om een beetje geforceerd vooruit te dekken. Ik dat soort situaties komt hij in de problemen. Als hij iets meer ervaring heeft en de situatie gaat leren inzien, gaat hij minder in de problemen komen. Zijn probleem zit in de momenten dat de tegenstander draait, daarin is hij heel kwetsbaar.”