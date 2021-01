Lukaku gelinkt aan pikante rentree in Engeland met investering van 225 miljoen

Manchester City is van plan om aan het einde van dit seizoen een bedrag van 225 miljoen euro te investeren in de selectie, zo weet de Daily Telegraph te melden. Voor dat bedrag moeten er een spits, een linksback en een middenvelder naar het Etihad Stadium worden gehaald. De namen van Erling Braut Haaland en Romelu Lukaku worden momenteel genoemd als mogelijke versterkingen die met de forse investering moeten worden binnengehaald.

Sergio Agüero, Fernandinho en Eric García zijn momenteel in het bezit van een aflopend contract en lijken Manchester City aan het einde van het seizoen transfervrij te gaan verlaten. The Citizens zijn op zoek hun opvolgers voor de lange termijn, al is het nog niet uitgesloten dat bijvoorbeeld Agüero zijn verbintenis nog verlengt. Er klinken echter geluiden vanuit Engeland dat de 32-jarige Argentijnse spits dan genoegen moet nemen met een flinke salarisverlaging.

Agüero verdient nu ruim 290.000 euro per week en indien hij bij Manchester City een nieuw contract wil tekenen, moet hij genoegen nemen met de helft. Er wordt gesproken van een ‘dilemma’, omdat de spits elders wel hetzelfde bedrag kan blijven verdienen. Zijn naam werd de afgelopen tijd in verband gebracht met onder meer Paris Saint-Germain en Barcelona, terwijl Agüero zelf ooit heeft laten doorschemeren dat hij ooit graag wil terugkeren naar zijn jeugdliefde Independiente.

De Daily Telegraph meldt echter dat Manchester City hoe dan ook voor een nieuwe spits zal gaan, ongeacht of Agüero blijft. Lukaku, Haaland en Darwin Núñez zouden volgens de Britse krant in beeld zijn als nieuwe spits in het elftal van manager Josep Guardiola. Eerstgenoemde is geen onbekende in Engeland, aangezien hij eerder het shirt droeg van Chelsea, West Bromwich Albion, Everton en Manchester United. Internazionale haalde hem anderhalf jaar geleden voor 74 miljoen euro weg bij the Red Devils en sindsdien verzorgde de 51 doelpunten in 73 wedstrijden voor de Italiaanse club. Het contract van Lukaku loopt nog tot medio 2024, dus het heeft er alle schijn van dat Manchester City diep in de buidel moet tasten.

Overigens zullen de twee andere doelwitten voor de spitspositie niet veel goedkoper zijn. Haaland maakt al een jaar grote indruk bij Borussia Dortmund en werd eerder gelinkt aan Real Madrid. Núñez, die eerder dit jaar in verband gebracht met Barcelona, verzorgde dit seizoen voorlopig acht doelpunten en acht assists namens Benfica. De Portugese grootmacht telde afgelopen zomer 24 miljoen euro neer voor de spits, waarmee het Spaanse Almería een forse winst maakte op de een jaar eerder aan Peñarol betaalde transfersom van zeven miljoen euro.

“Hij was de duurste aankoop van Benfica. Als er geen nieuwe pandemie komt, zal hij ook de duurst verkochte speler in de clubhistorie worden. Hij wordt een speler van wereldklasse. Helaas zullen we hem snel kwijtraken”, zei Benfica-trainer Jorge Jesus in gesprek met SportTV. Als Núñez inderdaad de duurst verkochte speler in de clubhistorie van Benfica moet worden, moet er diep voor hem in de buidel worden getast. Het record staat voorlopig op naam van João Félix, voor wie Atlético Madrid in de zomer van 2019 126 miljoen euro neertelde.

Naast een nieuwe spits, wil Manchester City een opvolger voor Fernandinho binnenhalen. Ook een nieuwe linksback, die de concurrentie moet aangaan met Benjamin Mendy, staat op het verlanglijstje. Oleksandr Zinchenko en Nathan Aké spelen dit seizoen zo nu en dan aan de linkerkant van de defensie, maar voldoen niet aan de verwachtingen van de clubleiding. Manchester City bezet momenteel de vierde plaats in de Premier League, met een achterstand van vier punten op stadgenoot en koploper Manchester United.