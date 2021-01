BILD: Huntelaar maakt keuze voor Schalke bekend na Ajax-Feyenoord

Zondag, 17 januari 2021 om 09:43 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:12

Klaas-Jan Huntelaar heeft een definitieve beslissing genomen aangaande zijn toekomst als profvoetballer. BILD meldt zondagochtend dat de aanvaller van Ajax zondagavond wereldkundig maakt dat hij terugkeert bij zijn oude liefde Schalke 04. De 37-jarige Huntelaar treedt zondagmiddag eerst nog met Ajax aan tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA, al is de kans niet groot dat hij als basisspeler begint. Trainer Erik ten Hag begon donderdag tegen FC Twente (1-3) met Sébastien Haller als spits. Huntelaar echter scoorde tweemaal als invaller in de slotfase.

Bovengenoemde Duitse krant meldt dat Ajax en Schalke 04 tot een akkoord zijn gekomen over de tussentijdse transfer van Huntelaar, wiens contract in Amsterdam na dit seizoen afloopt. De geruchten over een terugkeer van de routinier bij de degradatiekandidaat uit Gelsenkirchen doen al enige dagen de ronde. Huntelaar sprak zelf over een 'moeilijke keuze', zeker ook omdat hij veel gevoel heeft voor beide clubs. De Ajacied speelde tussen 2010 en 2017 ook al voor de laagvlieger en is nog steeds zeer populair bij de aanhang. In zijn eerste periode bij de club kwam Huntelaar tot 126 doelpunten in 240 wedstrijden.

Schalke-coach Christian Gross liet vrijdag al een optimistisch geluid horen over de comeback van Huntelaar. "Er is nog geen definitieve deal gesloten, maar feit is dat er wederzijdse interesse is. Als een speler met die persoonlijkheid, ervaring en kwaliteit bij ons zou willen terugkeren, dan zou dat fantastisch zijn." Volgens Gross speelt mee dat Huntelaar eerder al zeven jaar het shirt van Schalke 04 droeg. "Als iemand voor Schalke heeft gespeeld, dan is hij besmet door het Schalke-virus. Ik voel dat hij deze uitdaging graag aangaat. Dat verdient mijns inziens het grootste respect", zo klonk het op een persconferentie.

Huntelaar sprak donderdag na de 1-3 zege op FC Twente ook al openlijk over de flirt met Schalke 04. "Schalke heeft zich gemeld, ik heb het er met Ajax over gehad. Het is een moeilijke keuze, natuurlijk. Voor mij. Kijk, Schalke en Ajax zijn de clubs waar ik het meest mee heb. Ik heb tegen Schalke gezegd dat ik ging kijken en dat ik het met Ajax zou bespreken. Dan ga je het traject in van beslissen", zo klonkt het in gesprek met ESPN. Volgens Huntelaar is het in alle gevallen een lastige kwestie. "Natuurlijk is het moeilijk. Ik ben er nog niet uit dat ik het zeg. Nee, ik weet het nog niet helemaal. Ik ga er nog een nachtje over slapen. Eerst maar eens genieten van deze wedstrijd."

Huntelaar was in eerste instantie niet de eerste keuze van de technische leiding van het kwakkelende Schalke 04. SPOX wist donderdagavond te melden dat de komst van Huntelaar als ‘plan B’ geldt voor Schalke 04. De nummer zeventien van de Bundesliga wilde eigenlijk verder met Vedad Ibisevic, maar hij verliet Gelsenkirchen deze maand uiteindelijk na een ruzie met de technische staf. Sport1 bracht Schalke 04 vervolgens in verband met de clubloze Mario Mandzukic, maar die interesse lijkt inmiddels te zijn bekoeld