‘Ik zal nooit vergeten wat Karim Benzema heeft gezegd, nooit’

Zondag, 17 januari 2021 om 06:52 • Daniel Cabot Kerkdijk

Het doet Didier Deschamps nog altijd pijn dat hij door Karim Benzema werd uitgemaakt voor racist, zo geeft de bondscoach van Frankrijk te kennen in gesprek met RTL. De aanvaller werd buiten de selectie voor het EK van 2016 gehouden en dat volgens Benzema zelf op basis van een etnische voorkeur van Deschamps. De oefenmeester werd hard geraakt door deze aantijgingen en het incident kreeg een lange staart.

Benzema kwam in oktober 2015 voor het laatst in actie in het shirt van les Bleus. Een maand na zijn laatste optreden werd de Franse Algerijn opgepakt, omdat hij zijn collega-international Mathieu Valbuena afgeperst zou hebben met een sekstape. Hoewel de aanvaller van Real Madrid nooit schuldig is bevonden, kwam het incident hem op forse kritiek te staan. Zowel premier Manuel Valls als voormalig president François Hollande was van mening dat de goalgetter geen plek meer in het nationale elftal verdiende.

Deschamps deelde de mening van de politici en hield zijn pupil buiten de selectie voor het EK van 2016. Die beslissing schoot bij Benzema in het verkeerde keelgat, waarna de aanvaller zei dat de bondscoach met zijn keuze ‘heeft gebogen voor een racistisch deel van Frankrijk’. Hatem Ben Arfa werd ook niet geselecteerd, waarna Eric Cantona de beslissing van de bondscoach openlijk in twijfel trok: "Benzema is een geweldige speler. Ben Arfa is een geweldige speler. Deschamps heeft een echte Franse naam. Maar misschien is hij de enige in Frankrijk met een echte Franse naam.” Hij vervolgde: "Ben Arfa is misschien wel de beste speler in Frankrijk vandaag de dag. Maar ze hebben een bepaalde oorsprong. Daar mag ik over nadenken."

Bijna vijf jaar en verschillende rechtszaken later heeft Deschamps, die inmiddels aan een tweede termijn als bondscoach begonnen is, nog altijd moeite met het verwerken van de gebeurtenissen. "Hoewel de de tijd sommige wonden heelt, kan ik het maar niet vergeten. Het gaat niet alleen om Karim Benzema. Er zijn ook uitspraken van andere mensen die hebben geleid tot gewelddadige aanslagen op mij en mijn familie.”

Doelend op de uitspraken van onder meer Benzema en Cantona, laat de 52-jarige trainer weten dat de situatie erg uit de hand is gelopen. “Het zeggen van bepaalde dingen leidt automatisch tot verbale of fysieke agressie. En ik moet daar de gevolgen van ondervinden. Ik kan niet vergeten wat Benzema heeft gezegd. Ik zal het nooit vergeten, nooit. Er is een grens overschreden en het mijn naam en de naam van mijn familie aangetast.”