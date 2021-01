Oranje-international gekraakt bij ESPN: ‘Dit seizoen nul assists, kom op, hé!’

Zaterdag, 16 januari 2021 om 23:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:51

AZ wist zaterdagavond dankzij twee late goals van Zakaria Aboukhlal alsnog te winnen van ADO Den Haag (2-1), maar volgens Hugo Borst speelde Calvin Stengs juist een negatieve hoofdrol. De nummer tien van de Alkmaarders grossierde in balverlies en laat in de ogen van Borst veel te weinig zien. "Als je ook ziet dat hij dit seizoen geen assists heeft gegeven, kom op, hé!", aldus de journalist bij ESPN. Stengs speelde deze jaargang vijftien Eredivisie-duels en gaf daarin inderdaad nul assists, wel scoorde hij vijf keer.

"Stengs was echt verschrikkelijk, wat een balverlies!", vervolgt Borst. Van de 43 passes die Stengs verstuurde kwamen er slechts 29 aan, waarmee de vijfvoudig Oranje-international het laagste percentage passnauwkeurigheid (67,4%) van alle AZ-spelers had. "Stengs is ook al 22, hou op man!", aldus Borst, die weet dat er veel meer in zit bij de aanvallende middenvelder. "Dat is dus het ergerlijke, je weet wat hij kan. Het balverlies dat hij lijdt... dat is concentratiegebrek. Of hij teert gewoon op die paar mooie ballen in de ruimte van tegen PSV (1-3 zege), daar kregen ze een penalty door. Hij is volgens mij gewoon te snel tevreden met weinig."

Ook Myron Boadu komt na afloop van het duel tussen AZ en ADO ter sprake. De centrumspits van de Alkmaarders kreeg tal van kansen, maar wist niet te scoren. "Hij is heel goed met ruimte, maar als het echt om de kleine ruimte gaat, dan mist hij gewoon de klasse, zelfs voor een topspits in Nederland", stelt Borst. "Dat is heel onregelmatig. Soms is het goed bij hem in de kleine ruimte, maar het is zeker geen Wet van Meden en Perzen." Ook Kees Kwakman geeft kort zijn mening over Boadu. "Dat afwerken ligt niet zozeer aan het technische aspect", aldus Kwakman. "In zijn spel vind ik het meer technische dingetjes die ontbreken."