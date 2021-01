Concurrent verdrijft Mitchel Bakker wéér naar de bank en doet het voor PSG

Zaterdag, 16 januari 2021 om 23:02 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:12

Paris Saint-Germain heeft zaterdagavond een moeizame overwinning geboekt in de Ligue 1. Op bezoek bij Angers zag het er even naar uit dat de ploeg van Mauricio Pochettino punten ging verspelen, maar Layvin Kurzawa brak twintig minuten voor tijd toch nog de ban: 0-1. Dankzij de driepunter neemt PSG de koppositie weer over van Olympique Lyon, dat momenteel op twee punten achter de Parijzenaren staat en zondagavond nog tegen FC Metz in actie komt.

Net als in de gewonnen strijd van Olympique Marseille om de Franse Supercup, koos de door corona afwezige Pochettino er ook tegen Angers voor om zonder Mitchel Bakker aan het duel te begonnen. PSG kwam moeizaam op gang in het Stade Raymond-Kopa: in de eerste helft slaagden de Parijzenaren er niet in een schot op doel te produceren. Hoewel Kylian Mbappé en Neymar, die na een maand blessureleed zijn rentree maakte in de Ligue 1, de duimschroeven halverwege de eerste helft aandraaiden, leverden hun aanvallende intenties geen doelpunten op. Angers hield goed stand en vond nog bijna de openingstreffer, maar sluitpost Keylor Navas had een goede redding in huis en keerde een schot van Pierrick Capelle.

In het tweede bedrijf waren de bezoekers vastbesloten de voet niet meer van het gaspedaal te halen. Enkele minuten na rust ontving Mbappé een briljante pass in het strafschopgebied, maar de aanvaller zag zijn schot rakelings naast de linkerpaal verdwijnen. Na een klein uur spelen kreeg de clubtopscorer van de Parijzenaren opnieuw een goede mogelijkheid. Na een één-twee met Neymar kreeg Mbappé de bal terug in het strafschopgebied; ditmaal stond doelman Paul Bernardoni met een goede redding een doelpunt voor de bezoekers echter in de weg.

Angers hield lang stand en de club beet met enkele speldenprikjes dapper van zich af, maar twintig minuten voor tijd moest de goed keepende Bernardoni alsnog capituleren. Alessandro Florenzi had vanaf de rechterkant een gevaarlijke voorzet in huis, die maar half werd weggewerkt door verdediger Romain Thomas. De bal belandde zodoende voor de voeten van Kurzawa, die van dichtbij hard raak schoot: 0-1. In de slotfase gingen de bezoekers nog nadrukkelijk op zoek naar een tweede treffer, maar die werd niet meer gevonden. Net als tegen Marseille kwam niet Bakker maar Presnel Kimpembe in de slotfase in de ploeg voor Kurzawa.