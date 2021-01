AZ kan na droominvalbeurt Aboukhlal achterover leunen tijdens Klassieker

Zaterdag, 16 januari 2021 om 22:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:56

AZ heeft de knappe uitzege bij PSV met pijn en moeite een passend vervolg kunnen geven. Thuis tegen ADO Den Haag werd ondanks een spervuur aan kansen pas in de slotfase dankzij een invalbeurt van Zakaria Aboukhlal een 2-1 overwinning veiliggesteld. Het team van Pascal Jansen moest winnen om aansluiting te houden met de bovenste clubs uit de Eredivisie. Het gat met koplopers Ajax, dat zondag nog tegen Feyenoord speelt, en Vitesse is nu vier punten: 38 om 34.

Het eerste bedrijf leverde geen doelpunten op, maar kansen waren er wel zeker. Doelman Luuk Koopmans keerde een kopbal van Teun Koopmeiners uit een corner en enkele minuten later lette Kramer niet op toen hij de bal terugkopte op zijn keeper. Albert Gudmundsson schoot de bal net over het Haagse doel. Het team van Jansen zette ietwat meer druk en de mogelijkheden stapelden zich op. Gudmunsson, net even licht aangeraakt door Boy Kemper, wipte de bal net naast het doel van Koopmans, die niet veel later met de hulp van de lat een schot van Myron Boadu onschadelijk maakte.

Het gevaar van ADO bleef beperkt tot standaardsituaties. Enkele minuten voor de pauze werd een vrije trap van Marko Vejinovic bijna in het doel gekopt. Hoewel AZ ook na rust het betere van het spel had en ADO niet verder was gekomen dan één schamel schot, en niet eens tussen de palen van Marco Bizot, nam het team van Brood na 58 minuten toch uit het niets de leiding. Het leer belandde voor de voeten van Kramer en die werkte het leer van dichtbij in het doel van de Noord-Hollanders: 0-1.

Even leek het erop dat ADO de wedstrijd onder controle had, maar een goede kopbal van Boadu was een voorbode van de gelijkmaker na 72 minuten spelen. Een poging van Fredruk Midtsjo viel voor de voeten van Aboukhlal en de vervanger van Jesper Karlsson gleed de bal perfect binnen: 1-1.

AZ drong aan en zette Koopmans aan het werk: de doelman moest eerst een poging van Tijjani Reijnders keren en was daarna ook de reddende engel bij een hoekschop van Reijnders. Het zat de ploeg van Jansen ook niet mee toen Boadu vijf minuten voor het einde de paal raakte, maar vlak voor tijd sloeg Aboukhlal voor een tweede keer toe. Het schot van de aanvaller ging via de binnenkant van de paal tegen de touwen: 2-1.