Schmidt doet grove beschuldiging aan adres Nijhuis: ‘Dat heeft hij gezegd, ja’

Zaterdag, 16 januari 2021 om 22:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:41

Roger Schmidt haalt na afloop van de gewonnen wedstrijd van zijn team PSV bij Sparta Rotterdam (3-5) opnieuw hard uit naar scheidsrechter Bas Nijhuis. De trainer van de Eindhovenaren kreeg tegen Sparta een gele kaart van de arbiter vanwege aanmerkingen op de leiding. Schmidt komt voor de camera van ESPN met een opmerkelijke beschuldiging.

Eerder dit seizoen draaide Nijhuis tegen Vitesse (2-1 verlies) een penalty voor PSV in blessuretijd terug, nadat hij de beelden had bekeken aan de zijlijn. Schmidt was daarna woedend op Nijhuis, en volgens de Duitser speelt dat akkefietje nog altijd een rol. "De scheidsrechter heeft vandaag na de wedstrijd gezegd dat hij tegen ons floot omdat ik kritiek op hem had geuit na Vitesse", aldus Schmidt. Verslaggever Pascal Kamperman kan zijn oren amper geloven en vraagt of Nijhuis dat echt gezegd heeft. "Ja. Hij deed het expres, omdat ik hem na Vitesse had bekritiseerd. Dat is totaal niet oké", aldus de stellige Schmidt.

"Dat is voor mij niet professioneel", vervolgt de coach. "Dat is honderd procent niet professioneel. Het is nu de tweede keer dat ik dit zo voel. En daar ben ik echt niet blij mee." Schmidt is van mening dat Nijhuis er niet kort genoeg op zat. "Hij floot niet voor vier à vijf overtredingen. Natuurlijk moeten de spelers onder deze omstandigheden ook voor elkaar zorgen. Er waren een paar heel vervelende overtredingen. Als ze alles kunnen doen, gaan spelers de duels aan zonder dat ze de controle houden. Daarom was ik een beetje boos en gebeurt zoiets met Cody (Gakpo, red.)."

Laatstgenoemde raakte in de eerste helft geblesseerd na een tik op de enkel en moest zich laten vervangen. "We moeten morgen kijken in het ziekenhuis, maar het ziet er niet goed uit", zegt Schmidt. "Het kwam door de overtreding. Daarom ben ik een beetje boos op de scheidsrechter. Onder deze omstandigheden is het belangrijk dat de scheidsrechter de spelers beschermt." Op de persconferentie voegde Schmidt daar nog aan toe: "Ik hoef hem de rest van mijn leven niet meer te spreken. Na twee wedstrijden weet ik genoeg."

De reactie van Nijhuis

Ook Nijhuis zelf verscheen voor de camera van ESPN. De arbiter legt eerst uit waarom hij een gele kaart gaf aan Schmidt. "Op een gegeven moment hoor ik van mijn vierde official: 'Bas, luister eens, hij is continu commentaar aan het leveren op beslissingen. Op jou, maar dan richting mij.' Hij komt natuurlijk verhaal halen bij de vierde official. Ik heb toen aangegeven: probeer het op te lossen, anders roep je me me maar, dan geef ik een gele kaart. Toen bleef het een aantal keer doorgaan, waarop de vierde official zei: 'Bas, ik wil dat je naar de kant komt om een gele kaart te geven.' Dan doen we dat."

Nijhuis sprak Schmidt vervolgens vermanend toe. "Als trainers nu hun werk doen, en ik doe mijn werk op het veld, dan wordt het denk ik een stuk makkelijker", aldus Nijhuis, die vervolgens wordt geconfronteerd met de beschuldigingen van Schmidt. "Wat? Dat ik expres tegen hem gefloten heb ook nog? So, nou, dan kun je zien wat trainers er allemaal van maken, hè. Ik moet er echt om lachen, want dit is echt complete onzin natuurlijk. Heb je dat niet zelf verzonnen, heeft hij dat echt gezegd? Een trainer wordt gewoon beoordeeld op zijn gedrag, als hij een paar keer zo doet bij de vierde man, dan geef ik gewoon een gele kaart."