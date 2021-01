Sevilla wijkt noodgedwongen uit naar Madrid en bekert door na 120 minuten

Zaterdag, 16 januari 2021 om 22:35 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:38

Sevilla heeft zich zaterdagavond voor de achtste finales van de Copa del Rey geplaatst. Het team van Julen Lopetegui had een verlenging nodig om Leganés te elimineren: 0-1. Luuk de Jong, Oussama Idrissi en Karim Rekik stonden in de basis, maar alleen De Jong maakte de 120 minuten vol. Het duel werd niet in Butarque, het stadion van Leganés, maar in het Wanda Metropolitano gespeeld omdat de thuishaven van streekgenoot Atlético Madrid over veldverwarming beschikt en het veld van Leganés niet tijdig sneeuwvrij kon worden gemaakt.

Leganés startte beter aan de wedstrijd: het team van José Luis Martí zette goed druk en speelde countervoetbal. Sevilla begon zich echter meer op zijn gemak te voelen naarmate de eerste helft vorderde en begon ook het duel te domineren. Het hoge percentage balbezit, 71 procent, resulteerde echter niet in een voorsprong. De ploeg van Lopetegui had moeite om voor gevaar te zorgen en de beste kans kwam voor rekening van Oliver Torres. De poging van de middenvelder na 36 minuten spelen ging net over het doel.

Sevilla speelde in de tweede helft meer op de helft van Leganés, dat tien minuten na de pauze dankzij Asier Riesgo goed wegkwam. De doelman veranderde een schot van Oussama Idrissi van richting en de rebound van Joan Jordán was niet precies. Het spel in de laatste dertig minuten ging op en neer, maar zonder het scorebord in beweging te krijgen. Zowel Martí als Lopetegui wijzigde zijn team op enkele plaatsen. Rekik werd twintig minuten voor tijd vervangen door Marcos Acuña en Idrissi stond dertien minuten later zijn plaats af aan Lucas Ocampos, die uiteindelijk ook de wedstrijd zou openbreken.

In de noodzakelijke verlenging sloeg Sevilla namelijk al na vijf minuten toe. Ocampos ontving een heerlijke bal van Torres, bereikte op snelheid het strafschopgebied en versloeg Riesgo met een diagonale inzet: 0-1. In de tweede helft van de verlenging was de spanning te snijden. Zo schoot Rubén Pardo de bal vanaf het middenveld op het doel van Yassine Bounou, die echt op de doellijn zelf redding kon brengen. Aan de andere kant van het veld liet Ocampos na voor de 0-2 te zorgen toen hij de bal over het doel schoot.

Sevilla speelt nog drie duels deze maand. Komende dinsdag wacht een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés in LaLiga en over exact een week staat de streekderby tegen Cádiz in eigen huis op het programma. Op 30 januari moet Sevilla een uitduel met Eibar afwerken.