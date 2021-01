Fortuna Sittard in vorm maakt zelfs einde aan horrorreeks tegen PEC

Zaterdag, 16 januari 2021 om 21:54 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:08

Fortuna Sittard heeft zich zaterdagavond voor de vijfde keer in de laatste zeven Eredivisie-duels verzekerd van een overwinning. Op bezoek bij PEC Zwolle maakten de Limburgers vanaf de aftrap de meeste aanspraak op de drie punten, al duurde het tot halverwege de tweede helft voordat men op voorsprong kwam. Dankzij een 0-2 zege passeert de ploeg van Sjors Ultee de Zwollenaren op de ranglijst. Met negentien punten bezet Fortuna voorlopig de elfde plek; John Stegeman vindt zijn team terug op de dertiende positie met zeventien punten.

Mickaël Tirpan, de huurling van Kasimpasa die voor het eerst een basisplek kreeg van Ultee, kreeg na een kwartier spelen de eerste serieuze kans van de wedstrijd. De Belg vuurde een schot af richting de kruising, nadat hij in het zestienmetergebied aangespeeld werd door Zian Flemming, maar doelman Michael Zetterer verwerkte de inzet tot een corner. Halverwege de eerste helft deed Flemming ook zelf een duit in het zakje met een vrije trap op circa 25 meter van het doel; zijn inzet ging echter rakelings naast de linkerpaal.

Tien minuten voor het rustsignaal was Flemming opnieuw dicht bij een treffer, nadat Bram van Polen liet zich op een gevaarlijk positie aftroeven. Flemming kwam vervolgens oog in oog kwam te staan met Zetterer, maar sluitpost bleef goed naar de bal kijken en pareerde de inzet. Ook Emil Hansson kreeg voor de thee nog een mogelijkheid; zijn geplaatste schot vanaf de rand van de zestien belandde echter op de bovenkant van de lat.

De eerste kans voor PEC ontstond pas vijf minuten de hervatting. Mike van Duinen haalde de achterlijn en kreeg de bal via Pelle Clement vervolgens bij Eliano Reijnders. Hoewel de middenvelder de tijd en ruimte had om zijn ploeg van dichtbij op voorsprong te schieten, kreeg hij het leer niet tussen de palen. Na een klein uur spelen vond Fortuna de verdiende voorsprong. Flemming kreeg de vrije doorgang naar naar de rand van de zestien, waar hij Sam Kersten uitkapte en met een geplaatst schot Zetterer verschalkte: 0-1.

PEC hoopte onder meer via een schot van Thomas Lam en een inzet van Van Duinen nog langszij te komen, maar de Limburgers raakten niet in paniek. In de slotminuut van de reguliere speeltijd maakten de bezoekers aan alle spanning een eind. Invaller Mats Seuntjens kreeg de bal aangespeeld aan de linkerkant van het veld, omspeelde Zetterer in het zestienmetergebied en tikte van dichtbij binnen: 0-2. Het is pas de eerste zege van Fortuna op PEC na een reeks van liefst zeven uitnederlagen op rij in alle competities.