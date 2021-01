Blunderende Blaswich schenkt Utrecht eerste thuisoverwinning sinds oktober

Zaterdag, 16 januari 2021 om 21:55

FC Utrecht is er zaterdagavond voor het eerst sinds eind oktober in geslaagd om een thuiswedstrijd in de Eredivisie in winst om te zetten. Tegen Heracles Almelo waren doelpunten van Sander van de Streek en Adrián Dalmau voldoende voor de drie punten: 2-0. Beide doelpunten werden ingeleid door zwak optreden van Heracles-doelman Janis Blaswich, die niet geheel vrijuit ging. De zege van Utrecht volgt op vier gelijke spelen op rij in eigen huis.

De ploeg van trainer René Hake kende een roerige week, nadat de selectie midweeks werd opgewacht door enkele boze supporters na de 1-0 nederlaag tegen Vitesse. De supporters zijn al tijden ontevreden over de tegenvallende resultaten, maar zagen hun club zaterdagavond beter voor de dag komen dan dinsdag. Al snel leek de thuisploeg te profiteren van geklungel in de verdediging bij Heracles, waar Marco Rente de bal voor de uitkomende Blaswich wegtikte. De verdediger wist echter ternauwernood te voorkomen dat Dalmau kon profiteren.

Bij de thuisploeg had Hidde ter Avest een basisplek, nadat hij eerder deze week werd overgenomen van het Italiaanse Udinese. De verdediger zag hoe Gyrano Kerk na een kwart wedstrijd de openingstreffer op zijn schoen leek te hebben. De buitenspeler draaide na een individuele actie vanaf rechts naar binnen en probeerde het met links in de verre hoek, maar moest toezien hoe Blaswich de bal fraai uit zijn doel hield. Even later was de Duitser wel geklopt, toen hij op merkwaardige wijze onder een kopbal van Van de Streek doorging. De inzet met het hoofd van de Utrecht-middenvelder leek houdbaar, maar ging onder Blaswich het Almelose doel in: 1-0.

Heracles was geen schim van de ploeg die afgelopen dinsdag met 4-0 te sterk was voor FC Emmen en probeerde met lange ballen gevaar te stichten, maar die strijdwijze leidde amper tot kansen. Namens Utrecht was het Kerk die tot tweemaal toe dichtbij de tweede Utrechtse treffer was, maar hij zag zijn schoten respectievelijk voorlangs gaan en gered worden door Blaswich. De score werd twintig minuten voor tijd alsnog verdubbeld door Dalmau. De Spanjaard was er als de kippen bij toen Blaswich een vrije trap van Adam Maher niet wist te klemmen en zorgde van dichtbij voor de genadeklap tegen zijn voormalig werkgever: 2-0.