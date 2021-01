Dumfries: ‘Het beste is die gasten eruit te pikken en ze keihard te straffen’

Denzel Dumfries heeft de coronatijd gebruikt voor zelfreflectie, maar in die periode heeft de rechtsback van PSV zich ook nadrukkelijk ingezet voor Black Lives Matter-bewegingen. In een openhartig gesprek met Voetbal International doet Dumfries onder meer een boekje open over zijn ervaringen met racisme en de wijze waarop hij ertegen strijdt. “Het beste is de gasten die racistisch zijn eruit te pikken en ze dan keihard te straffen", aldus de aanvoerder van PSV.

Dumfries heeft geen slecht gevoel overgehouden aan afgelopen kalenderjaar, ondanks het ontstaan van de mondiale gezondheidscrisis. Hij heeft de tijd van de sportieve impasse benut om op zoek te gaan naar innerlijk geluk: “De wereld is zoveel groter dan alleen voetbal, dat vergeet je weleens als je er altijd middenin zit.” Dat er voor Dumfries meer in het leven is dan voetbal, was te zien toen hij zich inzette voor de Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam.

“Racisme is voor mij altijd een item waar ik mijn mond niet over hou en heel uitgesproken over ben”, gaat de 24-jarige verdediger in op het thema. “Als sporter en bekend persoon is het soms goed je stem te laten horen. Doordat Memphis Depay, Georginio Wijnaldum, ik, maar ook anderen dit deden, durfden ook andere jonge sporters zich nu uit te spreken. Bij ons in het voetbal is er binnen een team heel veel diversiteit. Alle culturen, kleuren en geloven zijn aanwezig. Iedereen respecteert elkaar. Maar dat is niet in alle sporten zo en degenen die tegen bepaalde zaken aanliepen, voelden zich nu gesterkt. Ik vond het erg mooi met hen te praten.”

Naast het feit dat Dumfries geraakt werd door de arrestatie met fatale afloop van George Floyd, heeft hij ook zelf regelmatig te maken gehad met racisme. “Ik ben ook wel racistisch bejegend. In het normale leven en zeker in stadions. Als we een corner hebben en ik ga echt luisteren naar wat er allemaal wordt geroepen, dat is vreselijk. Je schrikt er echt van, hoor, het is niet normaal.” Dumfries wordt gevraagd hoe je het best kunt reageren. "Uiteindelijk ontwikkel je een soort afweermechanisme. Geen aandacht geven, erboven staan. Dat doen de meeste spelers, denk ik. Als het zo heftig gaat als met Ahmad Mendes Moreira tijdens FC Den Bosch-Excelsior, dan is het goed dat wedstrijden worden stilgelegd."