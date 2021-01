PSV trekt aan het langste eind in merkwaardig sneeuwduel met acht goals

Zaterdag, 16 januari 2021 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

PSV heeft zaterdagavond in de sneeuw geen fout gemaakt in de strijd om het kampioenschap. De Eindhovenaren dachten de zege tegen Sparta Rotterdam bij een 1-3 voorsprong in de 49ste minuut in de tas te hebben, maar zagen de thuisploeg uiteindelijk nog akelig dichtbij komen: 3-5. De sneeuwwedstrijd begon aanvankelijk met een witte bal: beide ploegen prefereerden die omdat de oranje bal kleiner zou zijn. Dat bleek uiteindelijk niet het geval, en de witte bal leidde tot klachten bij de tv-kijkers, waardoor na rust overgeschakeld werd op een oranje bal.

Schmidt baarde voorafgaand opzien door Denzel Dumfries, Donyell Malen en Eran Zahavi op de bank te laten starten. De Eindhovenaren kwamen in de sneeuw al in de vierde minuut op achterstand. Pablo Rosario liet zich diep op eigen helft de bal ontfutselen door Bryan Smeets, die door dribbelde en vanaf de rand van de zestien verwoestend de kruising raakte: 0-1. PSV had daarna een licht overwicht en wist in de 24ste minuut bij zijn eerste kans direct terug te komen.

Noni Madueke haalde op de rechterflank in grote vrijheid de achterlijn. De voorzet van de aanvaller van PSV kwam bij de tweede paal terecht bij Mauro Júnior, die eveneens in alle vrijheid beheerst tegendraads binnenkopte: 1-1. Het veld op Het Kasteel was spekglad en dat leidde tot verschillende glijpartijen. Een daarvan werd Smeets fataal: de doelpuntenmaker van Sparta moest zich na een ongelukkige val laten vervangen. Bij PSV viel Cody Gakpo in de eerste helft uit, ogenschijnlijk met een voetblessure.

Zoals gezegd maakte PSV in de tweede helft in vier minuten een eind aan alle illusies voor Sparta. Eerst werd invaller Malen diep gestuurd door een slim passje van Rosario, waarna de aanvaller met een laag schot de uiterste verre hoek vond: 1-2. Twee minuten later scoorde PSV opnieuw. Jordan Teze wipte de bal vanaf de rechterflank de zestien in, waar Noni Madueke de bal knap controleerde, een aantal keer meenam en van dichtbij rustig langs doelman Maduka Okoye schoof: 1-3.

Sparta kreeg verderop in de tweede helft een uitstekende kans om terug te komen, toen invaller Reda Kharchouch na een dieptebal van Tom Beugelsdijk vrij voor doelman Yvon Mvogo kwam. De spits plaatste de bal echter rechter op de goalie van PSV. Twintig minuten voor tijd was het wél raak voor Philipp Max, die vanaf links naar binnen kwam en met rechts de zwak optredende Okoye verraste: 1-4. Sparta deed snel wat terug, toen invaller Danzell Gravenberch zich fraai vrijspeelde op de rand van de zestien en de bal hard in de verre hoek knalde: 2-4.

Even later kwam Malen één-op-één met Oyoke, maar de breedtepass van de spits van PSV richting Max was niet goed genoeg. Aan de overzijde brak Gravenberch door, die de bal gehaast een ver stuk naast het doel plaatste. Sparta kwam nog wel dichterbij, omdat Teze in de zestien een overtreding maakte op Mario Engels. Kharchouch schoot de penalty binnen: 3-4. PSV besliste het duel definitief in blessuretijd, toen Ibrahim Sangaré met een lage pass bij de tweede paal een intikker bood aan Malen: 3-5.