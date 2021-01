Nijhuis laat oranje bal om merkwaardige reden links liggen bij Sparta - PSV

Zaterdag, 16 januari 2021 om 19:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Dat scheidsrechter Bas Nijhuis ervoor heeft gekozen om bij de sneeuwwedstrijd tussen Sparta Rotterdam en PSV geen gebruik te maken van een oranje bal, leidt tot verbazing bij vooral de televisiekijkers. De witte bal is door de sneeuw op het kunstgrasveld op Het Kasteel moeilijk waar te nemen op tv, maar het was de keuze van de spelers om niet met een oranje bal te spelen. Na rust wordt de oranje bal overigens wél gebruikt.

"De spelers van beide ploegen hebben aangegeven met een witte bal te willen spelen, omdat de oranje bal iets kleiner is", zo duidt commentator Leo Driessen van ESPN. De tv-zender maakt op Twitter duidelijk aan zijn kijkers zelf niet te gaan over de keuze van de bal. "Er komen veel klachten over de kleur van de bal, maar die keuze is niet aan ons." Presentator Jan Joost van Gangelen zegt in de rust dat ESPN de ballen heeft nagemeten: "Zowel de witte als oranje bal heeft een omtrek van zeventig centimeter." Sparta bevestigt dat op Twitter: "Onzin, de witte en oranje ballen zijn allebei officiële Derbystar-ballen en even groot, daarom spelen we nu ook met oranje bal."

Adil Auassar zet een sliding in op Cody Gakpo

In het analisten- en journalistengilde wordt verbaasd gereageerd op de keuze voor de witte bal. "Voetballen op een besneeuwd veld met een witte bal? Ga lekker verder met een oranje bal", aldus Jack van Gelder. Sjoerd Mossou zegt: "Basje (Nijhuis, red.) doet zelf een fluoriserend pakje aan om op te vallen in de sneeuw, maar een oranje bal, ho maar." Kenneth Perez schrijft: "Een oranje bal, wel zo prettig voor de kijkers." Willem Vissers: "Waar is de oranje bal? Boeee."