Pirlo is dankbaar: ‘Hij heeft ervoor gezorgd dat ik trainer wilde worden'

Zaterdag, 16 januari 2021 om 19:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:13

De topper in de Serie A tussen Internazionale en Juventus wordt zondagavond een weerzien tussen Antonio Conte en Andrea Pirlo. Laatstgenoemde gold als regisseur op het middenveld van het Juventus waarmee trainer Conte drie landstitels wist te bemachtigen tussen 2011 en 2014. Zondagavond staan ze tegenover elkaar, wanneer Pirlo als trainer van Juventus de achterstand op zijn voormalig oefenmeester, nu werkzaam bij Inter, moet zien te verkleinen.

Waar Pirlo momenteel zijn beginperiode als trainer doormaakt, loopt zijn collega-trainer al heel wat jaren mee. Conte zorgde er bij zijn aanstelling in 2011 voor dat de landstitel direct naar Turijn werd gehaald in datzelfde seizoen. In de jaren die volgden gebeurde hetzelfde en was het telkens Juventus dat er met de landstitel vandoor ging. Dit seizoen heeft de club het moeilijk en moeten alle zeilen worden bijgezet om de tiende landstitel op rij veilig te stellen. Juventus staat op zeven punten achterstand van koploper AC Milan, maar heeft wel een wedstrijd minder gespeeld.

In aanloop naar de topper tegen Internazionale had Pirlo lovende woorden over voor zijn voormalig trainer. “Ik heb zoveel van hem geleerd”, vertelt de voormalig spelverdeler als hem wordt gevraagd naar Conte. “Hij heeft ervoor gezorgd dat ik trainer wilde worden, dus ik dank hem. Wij hebben twee verschillende karakters en misschien konden we daarom altijd goed met elkaar opschieten.” Pirlo was begin januari met Juventus met 1-3 te sterk voor AC Milan en schoot zichzelf daarmee terug in de race om de landstitel. Eerder deze week werd ten koste van Genoa de volgende ronde van de Coppa Italia bereikt na verlenging (3-2).

“Voor ons zijn er geen problemen”, reageert Pirlo op de woorden van Conte, die beweert dat geen enkele ploeg in Italië er de afgelopen jaren in is geslaagd om het gat met Juventus te dichten. “We zijn negen jaar op rij landskampioen geworden, dus het is normaal dat wij degene zijn die onder de meeste druk staan. Maar Inter is ook een team dat is bereid is om altijd voor de winst te gaan.” Pirlo moet het tegen Inter doen zonder Matthijs de Ligt, die herstellende is van het coronavirus. “De afwezigheid van De Ligt is vervelend, maar in de verdediging hebben we meerdere goede spelers", aldus Conte, die wijst naar Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Merih Demiral en Danilo. "Al hadden we het graag gedaan zonder de afwezigheid van De Ligt."