‘Bij Ajax lachten ze me uit om mijn accent, ik zei woorden die niemand kent'

Perr Schuurs reageert als vanzelfsprekend verheugd op zijn contractverlenging bij Ajax tot medio 2025. De 21-jarige verdediger van de Amsterdammers spreekt tegenover de NOS verder zijn teleurstelling uit over zijn reserverol tegen FC Twente (1-3 winst), maar wil vooral positief blijven. "Natuurlijk was ik teleurgesteld, maar ik wil daar niet in blijven hangen", aldus Schuurs.

Trainer Erik ten Hag gaf tegen Twente de voorkeur aan Jurriën Timber. "Op de training had ik het al een beetje in de gaten", zegt Schuurs. "Ik heb uitleg gevraagd aan de trainer en die vertelde dat hij een andere keuze had gemaakt. Hij gaf ook als uitleg dat ik veel gespeeld heb en hij een fitte speler wilde inzetten. Ik wil positief blijven. Als jonge speler heb je daarmee te maken, ook hiermee moet ik omgaan. Ik moet laten zien dat ik mentaal sterk ben om terug te komen."

Schuurs legt uit wat het moeilijk maakt om bij Ajax achterin te spelen. "Wij spelen met veel ruimte als centrale verdediger in de rug, vaak één-op-één. Maar naarmate je meer wedstrijden speelt gaat dat ook beter", aldus de mandekker, die zich zich geen zorgen maakt over zijn rol bij Ajax, ook al zat hij midweeks voor het eerst sinds lange tijd op de bank. "Ik heb een bewuste keuze gemaakt om hierheen te gaan en het is ook een bewuste keuze om hier ook te blijven. Ik ben heel blij hoe alles gaat, de club is heel warm, ik voel me thuis."

Ajax nam Schuurs in de zomer van 2018 over van Fortuna Sittard. De achterhoedespeler moest wennen aan de overgang van Limburg naar Amsterdam. "Natuurlijk was het even wennen. In mijn eerste jaar werd ik nog weleens uitgelachen om mijn accent, verstond de helft me niet en zei ik nog weleens woorden die hier niet worden gezegd", lacht Schuurs. "Zoals 'wablief', dat zei ik dan, maar niemand wist waar ik het over had. Uiteindelijk heb ik daar ook in geleerd en mijn accent een beetje proberen aan te passen. Maar inmiddels voel ik me echt thuis."