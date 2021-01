Plan Thomas Letsch werkt al na 84 seconden: Vitesse achterhaalt Ajax

Zaterdag, 16 januari 2021 om 18:17 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:27

Vitesse overnacht als gedeeld koploper van de Eredivisie. Het team van Thomas Letsch had zaterdagavond weinig moeite met hekkensluiter FC Emmen en komt op gelijke hoogte met Ajax, dat zondag in eigen huis tegen Feyenoord aantreedt: 1-4. Vitesse is dicht bij het evenaren van een clubrecord: de Arnhemmers noteerden slechts één keer een langere reeks in Eredivisie-duels waarin men steeds tot scoren kwam: 22 keer op rij in 2012 en 21 keer op rij in 2013/14 en 2020/21.

Thomas Buitink en Armando Broja waren zaterdag de enige nieuwe namen in de opstelling van Vitesse ten opzichte van de midweekse overwinning tegen FC Utrecht (1-0). Dat ging ten koste van Oussama Darfalou en Loïs Openda, maar Letsch zag het niet als rouleren. “Er staan twee andere spelers op het veld die het verdienen”, legde hij uit aan ESPN. “Broja deed het goed en is weer fit. Buitink verdient de kans. Hij zet zich honderd procent in voor het team en heeft als invaller veel voor het team moeten werken, meer verdedigend. Maar zijn grootste kwaliteit is doelpunten maken, daarom start hij vandaag.”

Het bleek een gouden greep van Letsch, zo werd al binnen 84 seconden duidelijk. Na 21 seconden ontsnapte FC Emmen al aan een vroege achterstand. Broja dribbelde door het hart van de Drentse verdediging en schoot de bal maar net naast het doel. De tweede kans van Vitesse, na twee minuten, was echter wél raak. Ricardo van Rhijn speelde de bal met de borst te kort terug op Dennis Telgenkamp en daar profiteerde Buitink dankbaar van: 0-1 na 1 minuut en 24 seconden op de klok. In de negende minuut kreeg het team van Dick Lukkien al de tweede tegentreffer om de oren. Eli Dasa zette de bal laag voor, waarna het leer werd verlengd en Oussama Tannane kon binnenschieten: 0-2.

FC Emmen maakte defensief opnieuw een matige indruk, maar het was aan Remko Pasveer te danken dat Vitesse voor rust niet een of twee tegengoals om de oren kreeg. De doelman van Vitesse redde in de tiende minuut toen Michael de Leeuw vrij voor het doel werd gezet en twaalf minuten later hield hij zowel Marko Kolar als opnieuw De Leeuw van het scoren af. Zeven minuten voor de pauze kon Donis Avdidjaj zijn hoofd niet zetten tegen een schot annex voorzet van De Leeuw en op slag van rust eindigde een poging van Sergio Peña zelfs op de lat, na balverlies van Riechedly Bazoer.

Vitesse liep ook aan het begin van de tweede helft over FC Emmen heen. Tannane legde goed af op Broja, die simpel de 0-3 maakte. Tot meer doelpunten leek het team van Letsch niet in staat, al kreeg het bezoek wel op knullige wijze de 1-3 om de oren. Pasveer probeerde de bal weg te stompen, waarna de bal via Jacob Rasmussen voor de voeten van De Leeuw viel. Het is voor het eerst dat de aanvaller in vier opeenvolgende wedstrijden tegen een specifieke ploeg trefzeker is. Bij Vitesse was de noodzaak voor een ruimere zege afwezig, terwijl FC Emmen kwaliteit ontbeerde om het nog enigszins spannend te maken. In de extra tijd viel alsnog de 1-4 van het team van Letsch: invaller Patrick Vroegh schoot de bal op de rand van het strafschopgebied fraai binnen.