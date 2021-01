Antonio scoort voor het eerst sinds vertrek Haller; Brighton boekt cruciale zege

Zaterdag, 16 januari 2021 om 17:57 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:00

West Ham United heeft zaterdag dankzij een doelpunt van Michail Antonio met 1-0 gewonnen van Burnley. Het was voor Antonio het eerste Premier League-duel sinds eind november dat hij in de startopstelling stond, en hij luisterde zijn rentree in de basiself op met een doelpunt. De spits had dit seizoen al de voorkeur boven de naar Ajax vertrokken Sébastien Haller, maar kampte lange tijd met blessureleed. Dankzij de zege vindt West Ham de aansluiting met de subtop, de club bezet momenteel met 29 punten de achtste plek op de ranglijst. In het andere duel sloeg Brighton & Hove Albion, met Joël Veltman in de basis, een gat van vijf punten met de degradatiestreep dankzij een knappe zege op bezoek bij Leeds United: 0-1.

West Ham United - Burnley 1-0

De ontmoeting met Burnley begon voortvarend voor West Ham United, want nog voor het verstrijken van de negende speelminuut werd de openingstreffer gevonden. Een voorzet vanaf links werd met het hoofd geschampt door Burnley-verdediger Ben Mee, waardoor Antonio de bal voor zijn voeten kreeg en van dichtbij kon binnentikken: 1-0. Tien minuten voor rust was de thuisploeg dicht bij een tweede treffer, maar Angelo Ogbonna kopte uit een hoekschop van Jarrod Bowen op de baal.

In het tweede bedrijf veranderde er weinig aan het spelbeeld: Burnley, dat met Erik Pieters in de basis aan de aftrap stond, was niet bij machte een doorbraak te forceren. West Ham bleef zoeken naar een tweede treffer: zes minuten na rust hield Mee zijn ploeg op de been, toen de verdediger een kopbal van Antonio van de doellijn haalde. In het restant van de wedstrijd kwam de thuisploeg nog meerdere malen dicht bij een doelpunt, maar uiteindelijk was West Ham tevreden met de drie punten.

Leeds United - Brighton & Hove Albion 0-1

Leeds United kwam met het openingsoffensief in het duel met Brighton & Hove Albion, Rodrigo had de bal al na zes speelminuten bijna voor het intikken na een voorzet van Ezgjan Alioski, maar Lewis Dunk voorkwam dat Leeds de score kon openen. The Whites begonnen weliswaar sterker aan de krachtmeting, maar het was Brighton dat na ruim een kwartier spelen de score opende. Nadat Leandro Trossard een steekpass ontving en het zestienmetergebied binnensnelde, gunde de Belg een niet te missen kans aan Neal Maupay en de Fransman zorgde voor de 0-1.

Halverwege de eerste helft kwamen de bezoekers dicht bij een tweede treffer, maar de lat voorkwam een eigen doelpunt van Luke Ayling. In de slotfase ontsnapte Veltman nog toen hij een strafschop leek te veroorzaken, maar Brighton trok de zege over de streep. Daar had Davy Pröpper ook een klein aandeel in: de middenvelder kwam in de 81ste minuut binnen de lijnen bij de bezoekers.