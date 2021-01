Schmidt wisselt weer en laat grote namen op de bank van PSV

Zaterdag, 16 januari 2021 om 17:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:40

PSV start zaterdagavond niet in zijn sterkste opstelling in het uitduel met Sparta Rotterdam. Denzel Dumfries, Donyell Malen en Eran Zahavi vinden zichzelf terug op de bank op Het Kasteel. Cody Gakpo én Noni Madueke zijn weer terug en verschijnen aan het startsignaal in Rotterdam-West. PSV mist sowieso Nick Viergever en Mario Götze, die nog niet fit genoeg zijn om te spelen.

PSV won eerder dit seizoen met de nodige moeite van Sparta in een thuisduel waarin Schmidt acht spelers wisselde. "Dat was achteraf een goede beslissing, want daarna wonnen we van Granada", zei Schmidt vrijdag. PSV won maar zes van de laatste achttien uitwedstrijden in de Eredivisie (zeven remises, vijf nederlagen) en hield in deze achttien duels slechts drie keer de nul. De laatste clean sheet buitenshuis dateert van 18 oktober 2020 (0-3 tegen PEC Zwolle).

PSV wacht deze maand nog op de eerste overwinning. Het uitduel met Ajax eindigde afgelopen zondag in 2-2, waarna het midweekse thuisduel met AZ met 1-3 verloren ging. Het team van Schmidt speelt komende dinsdag in de TOTO KNVB Beker uit bij FC Volendam en over exact een week wacht een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Opstelling PSV: Mvogo; Teze, Baumgartl, Boscagli, Max; Rosario, Sangaré; Gakpo, Mauro Júnior, Madueke en Ihattaren.