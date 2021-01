Weghorst beïnvloedt titelstrijd; Dortmund raakt door Reus verder achterop

Zaterdag, 16 januari 2021

Wout Weghorst heeft zaterdagmiddag andermaal zijn waarde bewezen voor VfL Wolfsburg. De centrumspits was tegen RB Leipzig trefzeker met een knappe kopbal, al bleek het niet voldoende voor een overwinning: 2-2. Borussia Dortmund had het lastig tegen 1. FSV Mainz en had de pech dat Marco Reus in de slotfase een penalty naast schoot: 1-1. Nummer twee Leipzig staat nu één punt achter op koploper Bayern München, dat nog een duel tegoed heeft op de concurrentie. Dortmund staat vierde en heeft vier punten minder dan Bayern.

VfL Wolfsburg - RB Leipzig 2-2

De wedstrijd was nog geen vijf minuten onderweg toen RB Leipzig de leiding nam. Emil Forsberg legde de bal met een bekeken passje bij de tweede paal, waar Nordi Mukiele kon binnenlopen: 0-1. Wolfsburg kwam in de 22ste minuut terug dankzij Weghorst, die met een zwedende kopbal bij de eerste paal schitterend voor zijn elfde competitietreffer tekende: 1-1. Balverlies in de opbouw bij Leipzig leidde er tien minuten voor rust toe dat Renato Steffen vanaf de rand van de zestien met een geplaatst schot Wolfsburg op voorsprong bracht: 2-1.

??????! Daar is de elfde Bundesliga-goal van Wout Weghorst dit seizoen. Wederom een heerlijke treffer met het hoofd. ?? ESPN 4 #?? #wobrbl pic.twitter.com/j3YMbROu0c — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2021

Beide ploegen bleken aan elkaar gewaagd, want Leipzig knokte zich negen minuten na rust terug op gelijke hoogte. Wolfsburg kreeg de bal na een vrije trap vanaf links niet de zestien uit, waardoor Amadou Haidara al vallend een poging op doel produceerde. Die werd nog gekeerd door doelman Koen Casteels, maar Willi Orban tikte daarna van dichtbij binnen: 2-2. De beste kansen op de zege waren in de slotfase voor Leipzig, waar Justin Kluivert in de 79ste minuut inviel. Zo schoot Angeliño uit een lastige hoek net voorlangs, terwijl ook een schot van Haidara het doel niet trof. Wolfsburg dook nog één keer gevaarlijk op, maar Weghorst kwam een teenlengte tekort om bij de bal te kunnen.

Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 1-1

Al in de tweede minuut dacht Haaland vanbinnen de zestien te scoren na voorbereidend werk van Marco Reus, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel van Thomas Meunier. Vlak daarna werd Mainz aan de overzijde gevaarlijk, maar Jonathan Burkardt mikte in het zijnet. In de fase daarna zette Dortmund aan en volgden ook grote kansen voor BVB. Zo mocht Julian Brandt van een meter of tien aanleggen, een poging die door doelman Robin Zentner knap naast de paal werd getikt. Enkele minuten later brak Marco Reus door na een goede pass van Emre Can, maar opnieuw bleek Zentner een sta-in-de-weg.

Mainz, waar Jean-Paul Boetius in de basis begon, had het dus lastig, maar wist zich na rust te herpakken. De bezoekers namen in de 57ste minuut zelfs brutaal de leiding, toen Levin Oztunali de bal van een meter of dertig prachtig in de kruising schoot: 0-1. Dortmund kwam even later goed weg toen Alexander Hack de bal op de paal kopte. Een kwartier voor tijd kwam de ploeg van Favre terug dankzij Thomas Meunier, die een afvallende bal op de rand van de zestiende richting de linkeronderhoek vuurde: 1-1. Direct daarna werd Meunier in de zestien ten val gebracht door een sliding van Hack, waardoor Dortmund een penalty kreeg. Die werd door Reus naast de linkerpaal gemikt.

1. FC Köln - Hertha BSC 0-0

Bij de thuisploeg begon Kingsley Ehizibue in de basis, terwijl Daishawn Redan en Deyovaisio Zeefuik aan de kant van Hertha BSC genoegen moesten nemen met een plek op de bank. Het duel tussen de nummers zestien en twaalf van de Bundesliga kwam moeizaam op gang en leverde in de eerste helft weinig noemenswaardigheden op. In de tweede helft kwam het eerste gevaar van de thuisploeg, dat via Marius Wolf dichtbij de openingstreffer was, maar de middenvelder had het vizier uit een rebound niet op scherp en schoot de bal rakelings naast. De bezoekers zetten daar een kopbal van Omar Alderete tegenover. De Paraquayaan torende boven iedereen uit, waarna hij zijn inzet op de lat zag gaan. Gescoord zou er niet worden, waardoor beide ploegen in de onderste regionen blijven bivakkeren.

Werder Bremen - FC Augsburg 2-0

Na een uiterst teleurstellende eerste helft waren de bezoekers vijf minuten na rust dichtbij de openingstreffer. Daniel Caligiuri kwam hoog boven de verdedigers van Werder Bremen uit en produceerde een knappe kopbal in de linkerhoek, maar zag doelman Jirí Pavlenka met een uiterste krachtsinspanning redden. In het laatste kwart van de wedstrijd kwam Werder beter in de wedstrijd en nam het de leiding via Theodor Gebre Selassie, die de bal op fraaie wijze in de rechterhoek schoot: 1-0. Niet veel later werd het duel beslist, nadat Felix Agu vijf minuten voor het einde op aangeven van Romano Schmid Pavlenka voor de tweede keer kansloos liet: 2-0. Door de overwinning klimt Werder naar de twaalfde plek. Tahith Chong bleef bij Werder op de bank, Jeffrey Gouweleeuw speelde de hele wedstrijd namens Augsburg.

TSG Hoffenheim - Arminia Bielefeld 0-0

Met drie Nederlanders (Melayro Bogarde, Joshua Brenet en Mike van der Hoorn) op de bank zorgde Ritsu Doan voor het eerste gevaar van de wedstrijd bij het duel tussen Hoffenheim en Arminia Bielefeld. De voormalig speler van FC Groningen en PSV mocht uit een vrije trap aanleggen vanaf de rand van de zestien, maar mikte te hoog waardoor de bal centimeters over de lat ging. Beide ploegen stelden tamelijk teleur en wisten in de tweede helft amper tot kansen te komen. Uiteindelijk zou er niet gescoord worden, waardoor zowel Hoffenheim als Augsburg in degradatienood blijft, hoewel beide ploegen nog net boven de streep staan.