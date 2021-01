Uitmuntende Plet schiet Telstar met hattrick naar klinkende overwinning

Zaterdag, 16 januari 2021 om 16:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:32

Telstar heeft zaterdagmiddag een eenvoudige zege geboekt op TOP Oss. De ploeg van trainer Andries Jonker had geen kind aan de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie en liep dankzij een hattrick van Glynor Plet uit naar een klinkende 1-4 overwinning. Het betekende doelpunt nummer tien, elf en twaalf van het seizoen voor de spits. Door de zege nestelt Telstar zich steviger op de achtste plek, waarmee de ploeg aan het einde van de rit recht heeft op het spelen van play-offs.

De Witte Leeuwen schoten uit de startblokken in Noord-Brabant en hadden binnen vijf minuten de voorsprong al te pakken. Uit de eerste hoekschop van de wedstrijd bezorgde Frank Korpershoek de bal bij Shayne Pattynama, waarna de verdediger uit de draai de 0-1 tegen de touwen schoot. Telstar had in de beginfase het initiatief en noteerde via Plet de volgende goede mogelijkheid, maar de centrumspits zag zijn kopbal na een voorzet vanaf rechts in de handen van doelman Bo Geens eindigen. Na een klein half uur spelen had Plet het vizier wel op scherp. Pattynama zorgde dit keer voor het voorbereidende werk vanaf links en zorgde ervoor dat Plet de bal enkel nog hoefde binnen te schuiven: 0-2.

???????????????? voor Glynor Plet! ??? De aanvaller van @telstar1963nv heeft er al drie gemaakt tegen TOP Oss en dit was de mooiste. #toptel pic.twitter.com/d572FZCYMA — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2021

TOP Oss liet zich in de eerste helft volledig aftroeven en mocht doelman Geens bedanken dat het bij rust niet tegen een grotere achterstand aan keek. Het derde doelpunt van Telstar liet in de tweede helft niet lang op zich wachten. Plet werd al snel de diepte in gestuurd door Daniel Adshead, zag Geens uit zijn doel komen en verschalkte de sluitpost met een schitterende lob voor de derde keer. Na een uur spelen liet de thuisploeg de eerste kans van de wedstrijd noteren, toen Cas Peters het probeerde met een volley. De aanvaller van TOP Oss zag zijn inzet echter eenvoudig gekeerd worden door Jasper Schendelaar.

Jonker bracht vervolgens onder andere Yaël Liesdek binnen de lijnen en zag zijn middenvelder niet veel later met zijn eerste balcontact Plet in stelling brengen. Laatstgenoemde wist wel raad met het buitenkansje en voltooide zijn hattrick door loepzuiver voor de 0-4 aan te tekenen. Het slotakkoord kwam van de voet van Mart Remans, die TOP Oss op aangeven van Dennis van der Heijden in de slotminuut de eretreffer bezorgde: 1-4. Aan de stand in de Keuken Kampioen Divisie verandert niks. Telstar blijft achtste, TOP Oss twaalfde.