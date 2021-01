FC Den Bosch draait besluit terug en zwaait ‘slecht reagerende’ trainer uit

Zaterdag, 16 januari 2021 om 15:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 15:11

FC Den Bosch en hoofdtrainer Erik van der Ven hebben zaterdagmiddag in goed onderling overleg besloten om per direct afscheid te nemen van elkaar, zo meldt de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen dinsdag werd bekend dat beide partijen na dit seizoen uit elkaar zouden gaan. Het vroegtijdige vertrek van de oefenmeester komt daags na de 4-0 nederlaag tegen Helmond Sport.

Manager voetbalzaken Jan Gösgens benadrukt dat FC Den Bosch ‘de oprechte intentie’ had om het seizoen met Van der Ven af te maken. “De wedstrijd van gisterenavond gaf aanleiding om met elkaar na te praten. In het gesprek, waarbij ook Eriks zaakwaarnemer en Rob Almering aanwezig waren, zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het beter is om de samenwerking nu al te beëindigen”, vertelt Gösgens op de clubsite van de Bosschenaren.

“Dat het zo loopt is geen unieke situatie in het voetbal, maar vanuit menselijk oogpunt wel bijzonder spijtig. Wanneer je een vertrek van je hoofdtrainer aankondigt, kan het twee kanten op gaan. Was het anders geweest wanneer we gisteren hadden gewonnen? Wellicht wel. Dynamiek is in de sport vaak een ongrijpbaar fenomeen. De beslissing hebben we gelukkig samengenomen”, benadrukt Gösgens. “We nemen afscheid van een clubman. En dat doen we in de wetenschap dat Erik op basis van zijn totale prestaties en jarenlange, tomeloze inzet als trainer bij deze club, iets beters had verdiend.”

And so it continued... Want na de wedstrijd vreesde Van der Ven absoluut niet voor zijn positie. pic.twitter.com/tcIdu0aNcU — ESPN NL (@ESPNnl) January 16, 2021

“Wij zijn Erik grote dank verschuldigd en wensen hem alle goeds voor de toekomst.” Volgens het Brabants Dagblad was de situatie na het gesprek van dinsdag minder idyllisch dan Gösgens doet vermoeden. Van der Ven zou 'bijzonder slecht' op de aankondiging van het einde van zijn dienstverband hebben gereageerd en 'wild om zich heen hebben geslagen'. De trainer was naar verluidt al langer gebrouilleerd met zijn assistent Paul Beekmans en met keeperstrainer John Vos. Het regionale dagblad wijst erop dat vrijdagavond ook duidelijk werd dat ook de spelers niet langer voor hem door het vuur gingen.

FC Den Bosch beraadt zich de komende periode over de vraag wie Van der Ven op zou kunnen volgen en of dit in eerste instantie op interim-basis of direct voor een langere tijd is. FC Den Bosch maakt een rampzalig seizoen door, waarbij de club inmiddels is afgezakt naar de laatste plaats op de ranglijst. De laatste overwinning dateert van 22 september: 2-0 tegen MVV. Sindsdien werd zestien competitieduels en een bekerwedstrijd op rij niet gewonnen.