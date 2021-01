Ronaldo fantaseert: ‘Hij en ik samen in één elftal, wat een snelheid’

Zaterdag, 16 januari 2021 om 13:27 • Daniel Cabot Kerkdijk

Ronaldo Luís Nazário de Lima, kortweg Ronaldo, vindt het onbegrijpelijk dat Real Madrid ervoor koos om Achraf Hakimi aan Internazionale te verkopen. De oud-aanvaller van onder meer i Nerazzurri praat zaterdag in La Gazzetta dello Sport over de kraker van zondag tussen Inter en Juventus én enkele hoofdrolspelers. De Braziliaan is een groot fan van de Marokkaans international, die een half jaar geleden voor veertig miljoen euro van Madrid naar Milaan ging.

Hakimi, 22 jaar, kwam bij Real Madrid niet verder dan zeventien duels in de hoofdmacht en werd twee seizoenen uitgeleend aan Borussia Dortmund. De Spaanse topclub koos ervoor om het aantrekkelijke bod vanuit Milaan te accepteren en door te gaan met Marcelo, Daniel Carvajal en Ferland Mendy als backs. “Achraf is een buitengewone voetballer”, benadrukt de tegenwoordig voorzitter van Real Valladolid. “Het is een vergissing van Real Madrid. Ze hebben zich vergist door hem zomaar te laten gaan.”

Ronaldo heeft er zelfs over gefantaseerd hoe het zou zijn als hij met Hakimi in één elftal had gespeeld. “Soms denk ik wel eens: Ronnie, stel je eens voor: Hakimi en jij samen in één elftal, wat een snelheid. Het is zonder meer een van de beste aankopen van Inter in de laatste tien jaar.” Hakimi speelde tot dusver 27 duels voor de Noord-Italianen in alle competities: daarin was hij goed voor 6 doelpunten en 4 assists.

Cristiano Ronaldo zal ongetwijfeld tot op het bot gemotiveerd zijn voor de krachtmeting in het Giuseppe Meazza. Ronaldo vindt dat de Portugees is veranderd. “Het is andere voetballer dan in zijn periode bij Real Madrid. Hij heeft geleerd hoe hij moet doseren, maar in één aspect is hij niet veranderd. Heb je het duel met Sassuolo gezien? Hij kan bijna negentig minuten onzichtbaar zijn, maar vervolgens aan één minuut voldoende hebben om doorslaggevend te zijn. Cristiano heeft altijd al van topwedstrijden gehouden. Dat zijn duels die mensen zich herinneren. Net als records. Men zegt dat het zijn obsessie is, ik noem het benzine.”

Inter staat momenteel tweede in de Serie A, met drie punten minder dan stadsgenoot AC Milan: 37 om 40. Juventus is met 33 punten op een vierde stek terug te vinden: het team van Andrea Pirlo heeft wel een duel minder gespeeld.