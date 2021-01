Honderden supporters steunen Feyenoord met sfeeractie

Zaterdag, 16 januari 2021 om 12:28 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 12:55

Honderden fans van Feyenoord hebben zaterdagochtend bij het trainingscomplex 1908 hun team aangemoedigd in aanloop naar de Klassieker tegen Ajax. Met gezang en vuurwerk staken de supporters, die niet altijd afstand hielden, de ploeg van Dick Advocaat een hart onder de riem. Vanwege de coronapandemie zijn er ook bij trainingen geen fans welkom.

Ajax en Feyenoord treffen elkaar voor het eerst in een speelronde die zij als nummer één en twee begonnen sinds 23 oktober 2016. Ajax wist in veertig van de laatste 41 thuiswedstrijden tegen Feyenoord in de Eredivisie te scoren en hield in de laatste dertien thuisduels met de Rotterdammers acht keer de nul, waaronder in elk van de laatste drie.

Feyenoord voor de Klassieker! pic.twitter.com/Ad2JLSIoaP — In de Hekken (@indehekken) January 16, 2021

Feyenoord verloor slechts één van de laatste zes ontmoetingen met Ajax en PSV in de Eredivisie (drie zeges, twee remises). Die enige nederlaag werd geleden op 27 oktober 2019 op bezoek in Amsterdam (4-0) en was de laatste wedstrijd onder Jaap Stam.