Roger Schmidt verpakt lofzang voor AZ'er in kritiek op eigen spelers

Zaterdag, 16 januari 2021 om 08:45 • Laatste update: 09:34

PSV moet zich zaterdagavond op bezoek bij Sparta Rotterdam zien te revancheren van de 1-3 nederlaag tegen AZ van afgelopen woensdag. Ondanks dat Roger Schmidt positief is over Teun Koopmeiners, die namens de Alkmaarders twee doelpunten verzorgde, eist de trainer van PSV meer van zijn aanvallers Donyell Malen en Eran Zahavi in verdedigend opzicht. Schmidt wijst in gesprek met het Algemeen Dagblad naar Robert Lewandowski om dat te onderschrijven.

“Lewandowski is momenteel de beste van de wereld. Maar hij is elke wedstrijd bezig alsof hij nog niks heeft bereikt. Hij werkt als een paard en heeft behalve een fysieke ook een mentale focus. Hij weet: in de laatste twintig tot dertig meter van het veld móét ik constant bezig zijn en móét ik als spits investeren. Vollsprints, tempowisselingen en andere loopacties. Want op dat deel van het veld investeren mijn tegenstanders ook het meest”, zo wijst Schmidt op de Poolse topschutter van Bayern München.

“Lewandowski is nu 32 jaar. Op zijn 21ste deed hij ook nog niet wat hij nu doet toen hij bij Borussia Dortmund begon onder Jürgen Klopp”, gaat Schmidt verder. Hij benadrukt dat het een ‘ontwikkelingsproces’ is. “Maar er moet wel een grondhouding zijn bij spelers om je te laten sturen. Twee minuten 'even' niet meedoen, en jezelf aan het spel onttrekken, dat kan tegenwoordig eigenlijk al niet meer. Als je ooit op toplevel wilt gaan spelen, in de grote competities, dan moet je een hele wedstrijd 'aan' staan.”

“Als ze het voorin bij ons niet goed afjagen, komen daarachter Ibrahim Sangaré en Pablo Rosario als middenvelders ook te laat. Een goede speler als Teun Koopmeiners; geef die twee seconden tijd en hij legt de ballen neer waar hij ze hebben wil”, analyseert Schmidt. Hij zag dat een Vollsprint van Myron Boadu tot de hoekschop leidde van waaruit de 0-2 viel. “Zo'n hakbalgoal van Koopmeiners, dat is eens in de twintig jaar. Maar waar het om gaat: zij dwingen af dat ze überhaupt in die posities komen. Dat heb ik bij ons amper gezien.”