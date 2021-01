Nicolás Tagliafico: ‘Of ik Mister Ajax ga worden? Nee, dat is zeker hij’

Zaterdag, 16 januari 2021 om 08:11

Het is drie jaar geleden dat Nicolás Tagliafico debuteerde in het shirt van Ajax, tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. De Klassieker staat komende zondag andermaal op het programma en de 28-jarige vleugelverdediger kijkt uit naar de ontmoeting met de Rotterdammers. “Voor voetballers zijn dit speciale wedstrijden. Een Klassieker spelen is altijd mooi. Het zijn wedstrijden die een voetballer altijd wil spelen. Belangrijke wedstrijden. En daar houd ik inderdaad van”, zegt Tagliafico in gesprek met ESPN.

Tagliafico werd in zijn eerste duel voor Ajax direct uitgeroepen tot man van de wedstrijd. “Ik dacht dat het vooral was doordat ik nieuw was. Een cadeautje, omdat ik net gekomen was. Ik herinner me ook, een tijdje later, dat een nieuwe teamgenoot bij zijn debuut werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Toen dacht ik: daarom hebben ze me toen man van de wedstrijd gemaakt. Ik deed het inderdaad goed. Het voelde goed. De laatste wedstrijd tegen Feyenoord in Amsterdam scoorde ik ook. Hopelijk kan ik dat herhalen.”

Regi Blinker blikt vooruit op de ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord.

Ondanks dat het er afgelopen jaren meer dan eens op leek dat Tagliafico Ajax zou verlaten, speelt hij nog altijd in Amsterdam. De 27-voudig Argentijns international zette in december zelfs zijn handtekening onder een nieuw tot 2023 lopend contract. “Ik voel me heel goed hier. En als er een andere club komt, zal ik erover nadenken. Samen met de club en dan kijken we wat het beste voor ons allebei is. Dan nemen we een beslissing. Kijk, ik zit nu drie jaar bij de club. Toen ik kwam, had ik niet gedacht dat ik in drie jaar zoveel wedstrijden zou spelen.”

“Het ging me niet zozeer om jaren, maar meer om de hoeveelheid wedstrijden. Dus nu zit ik hier drie jaar. Het kunnen er vijf worden, of drieënhalf. Je weet het niet. Of ik Mister Ajax ga worden? Nee, dat is Dusan. Dat is zeker Dusan Tadic”, vervolgt Tagliafico met een lach. Voorlopig speelde hij 119 wedstrijden in het shirt van Ajax sinds hij in 2018 werd overgenomen van het Argentijnse Independiente. “Ik probeer het gewoon zo goed mogelijk te doen hier. Ik heb het hier heel goed naar mijn zin. Ik geniet ervan, alleen niet van de kou. Maar voor de rest probeer ik zoveel mogelijk te genieten.”