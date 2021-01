‘Scheiß-Afghane’ zorgt voor flinke rel na Union Berlin - Bayer Leverkusen

Zaterdag, 16 januari 2021 om 07:50

Bayer Leverkusen verloor vrijdagavond met 1-0 op bezoek bij 1.FC Union Berlin, maar na afloop wordt er weinig over de uitslag gesproken. Direct na het laatste fluitsignaal was te zien dat Nadiem Amiri de confrontatie zocht met spelers van de club uit Berlijn en door zijn medespelers moest worden tegengehouden. Zijn ploeggenoot Jonathan Tah vertelt na afloop in gesprek met DAZN dat middenvelder met Afghaanse roots racistisch bejegend werd.

Op beelden van ESPN is te zien dat Amiri zich aanvankelijk samen met Tah bij scheidsrechter Florian Badstübner meldde. Na een onderhoud met de leidsman, zocht de 24-jarige aanvallende middenvelder Florian Hübner van Union op. Amiri sprak de verdediger toe en werd vervolgens weggehaald door Grischa Prömel. Daar was de vijfvoudig Duits international niet van gediend, waarna hij Hübner opnieuw probeerde op te zoeken. Amiri werd andermaal weggehouden, deze keer door een staflid van Union.

Nadiem Amiri heeft na de verloren wedstrijd bij Union Berlin vrijdagavond gezegd dat voetballers van de tegenstander hem racistisch hebben bejegend.https://t.co/kKZycXSdxq pic.twitter.com/St4Do8aJYc — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2021

“Ik vind het heel zuur wat met Nadiem Amiri is gebeurd. Blijkbaar is hij beledigd met de afkomst van zijn ouders. Dat is een schande, zoiets hoort niet thuis op de voetbalvelden. Dat is misschien wel het ergste van deze avond en ik hoop dat het consequenties heeft”, zegt Tah na afloop. De verdediger claimt door een niet nader genoemde speler van Union de term Scheiß-Afghane in de mond is genomen, wat ‘schijt Afghaan’ betekent. Adimi werd geboren in Duitsland en is international voor die Mannschaft, maar heeft Afghaanse roots.

“Ik wil duidelijk maken dat dit niet hoort. Het maakt niet uit hoe emotioneel alles is, dit is niet goed”, benadrukt Tah. “Ik heb iets gemerkt, maar ik respecteer mijn ploeggenoot en de tegenstander”, voegt zijn ploeggenoot Kerem Demirbay toe. “Wat op het veld gebeurt, blijft op het veld. Als een van de twee hierover iets kwijt wil, kunnen ze dat doen. Ik ben niet de aangewezen persoon om dat te doen.”

“Ik heb niks gemerkt”, stelt Union-trainer Urs Fischer, die zijn ploeg zag winnen na een doelpunt van invaller Cedric Teuchert in de 88e minuut. “Er vielen woorden die niet thuishoren op een voetbalveld. Er zou iets van beide kanten iets gezegd zijn, maar wat en door wie precies weet ik niet. Voor ik me erover ga uitlaten, wil ik daar eerst meer over weten.”