Kieft noemt één Feyenoorder die ‘misschien’ bij Ajax basisspeler zou zijn

Zaterdag, 16 januari 2021 om 06:53 • Laatste update: 08:12

Ajax ontvangt komende zondag in de eerste Klassieker van het seizoen Feyenoord in de eigen Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers gaan momenteel aan kop in de Eredivisie, met een voorsprong van drie punten op de aartsrivaal en Vitesse. Wim Kieft betoogt in zijn column in De Telegraaf dat het raar moet lopen als Ajax na de naderende onderlinge ontmoeting geen zes punten voorsprong heeft op Feyenoord.

“Leg je beide elftallen naast elkaar en ga je iedere positie tegen elkaar wegstrepen, dan heeft Ajax op alle elf plaatsen een betere speler dan Feyenoord staan. Misschien dat Steven Berghuis als enige een basisplaats zou kunnen bemachtigen, alhoewel Ajax voor de rechtsbuitenpositie de beschikking heeft over Antony”, schrijft Kieft. De oud-spits haalt aan dat Ajax deze maand Sébastien Haller voor 22,5 miljoen euro overnam van West Ham United en dat er daarom sprake is van een ‘ongelijke strijd’.

Regi Blinker blikt vooruit op de ontmoeting tussen Ajax en Feyenoord.

“Zeker omdat Feyenoord zich tevreden moet stellen met Lucas Pratto als versterking”, stelt Kieft. Hij zag de van River Plate gehuurde spits ‘dingen doen die je verwacht van iemand op zijn positie’, in tegenstelling tot zijn concurrent Nicolai Jörgensen. Er ontbrak wel één belangrijk aspect: een doelpunt. “Hij heeft z’n kansen daarop al gehad en weliswaar staan er pas twee wedstrijden achter zijn naam; geduld in het tegenwoordige voetbal is er niet. Al helemaal niet voor een spits.”

Haller tekende afgelopen week tegen FC Twente (1-3 zege) al wel voor zijn eerste treffer en heeft daarmee voorkomen dat er ‘zich een drempel zou opwerpen’. In Enschede was de hoofdrol echter voor Klaas-Jan Huntelaar, die in de 89e minuut inviel en Ajax met twee doelpunten de overwinning verzorgde. “Het gros van de spelers zou denken: rot op, ik ben er klaar mee. Tweede man achter Haller valt te begrijpen. Maar je moet wel verschrikkelijk veel eergevoel bezitten om na zo’n carrière op de bank te zitten voor eerst Traoré, later Brobbey en tegelijkertijd Tadic en Labyad er af en toe tussendoor te zien fietsen.”

Huntelaar staat in de nadrukkelijke belangstelling van Schalke 04, de club waar hij zeven jaar speelde en die nu in een strijd tegen degradatie is verwikkeld. Kieft vraagt zich af of de spits wel moet terugkeren naar Duitsland, waar het tempo hoog ligt en hij bij een onrustige club terecht zou komen. “Waarbij je als 37-jarige spits enorme afstanden moet overbruggen alvorens je in het strafschopgebied van de tegenpartij komt. Als de bal daar sowieso komt. Heeft Huntelaar de zekerheid dat er ballen in het zestienmetergebied komen dan schiet hij ze erin, maar die garantie heb je niet bij Schalke 04 en wel bij Ajax als je af en toe mag spelen.”