Van Gelder: ‘Welke wedstrijd zenden wij uit? Ach, sodemieter op! Belachelijk!’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 23:27 • Jeroen van Poppel

Jack van Gelder begrijpt niet dat zijn eigen zender Ziggo Sport er zondagavond voor kiest om de Supercopa-finale tussen Barcelona en Athletic Club uit te zenden op het hoofdkanaal. De presentator van de zender reageert hoogst verbaasd op de 'belachelijke keuze' en had liever het Serie A-duel tussen Internazionale en Juventus uitgezonden.

"Welke wedstrijd zenden wij uit?", vraagt Van Gelder aan zijn gasten in het programma Paniekvoetbal, om vervolgens te horen dat gekozen is voor Barça tegen Athletic. "Ach, sodemieter op! Wat een belachelijke keuze! Be-la-che-lij-ke keuze. Dan moeten we in het vervolg ook ons logo veranderen in die kleuren van Barcelona. We slaan door! Dat meen ik echt! Het is een Super Cupje... Waar gaat het over?"

Youri Mulder suggereert dat Van Gelder de keuze misschien nog kan laten veranderen bij de leiding van Ziggo. "Ik heb wel goede contacten met de leiding, maar ik bemoei me daar nooit mee", reageert Van Gelder. "Maar ik begrijp dit soort keuzes niet, echt niet. Misschien dat ze zeggen: 'Maar Barcelona trekt altijd meer kijkers dan wat dan ook.' Dat is een argument, maar voetbaltechnisch zou ik altijd voor Juventus hebben gekozen. Zo'n Super Cup... er wordt altijd gezegd: 'Leuk, zo'n prijsje', maar daar ga je verder nooit meer over lullen. "

Toch weet Van Gelder waar de keuze voor Barcelona vandaan komt. "Barcelona is bij ons heilig", stelt hij. "En als je naar de kijkcijfers kijkt, dat is hetzelfde als in Nederland: Ajax scoort ook altijd betere kijkcijfers, op welke zender dan ook, dan Feyenoord, en daarna PSV. Dat zijn gegevens, dus ik kan me voorstellen dat men daar rekening mee houdt." Mulder grapt vervolgens: "De kijkcijfers zijn niet helemaal heilig, want dit programma (Paniekvoetbal, red.) bestaat nog steeds."