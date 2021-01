Almere City haalt flink uit en neemt koppositie van Cambuur over

Vrijdag, 15 januari 2021 om 22:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:01

Almere City FC overnacht als koploper van de Keuken Kampioen Divisie. Het team van trainer Ole Tobiasen haalde vrijdagavond uit bij Jong AZ, dat in de eerste helft al vier tegengoals om de oren kreeg: 2-5. Door de zege staat Almere City voorlopig eerste met een punt meer dan SC Cambuur, dat zondag uit bij NEC in actie komt. Go Ahead Eagles zette tegen MVV, 3-0, de goede reeks van de voorbije weken door: zestien punten uit de laatste zes duels en een vijfde plaats. Het al vijf duels ongeslagen Helmond Sport wist tegelijkertijd raad met hekkensluiter FC Den Bosch, dat sinds 22 september niet meer heeft gewonnen: 4-0.

Jong AZ - Almere City FC 2-5

Het team van Tobiasen ging sterk van start en de inspanningen werden na negen minuten reeds beloond. Frederik Helstrup kopte de bal binnen op aangeven van Mees Kaandorp: 0-1. De paal stond in de achttiende minuut een doelpunt van Kaandorp in de weg, maar drie minuten later was het alsnog raak: na voorbereidend werk van Ryan Koolwijk zette Thomas Verheydt de 0-2 op het scorebord. In de laatste tien minuten van de eerste helft werd nog driemaal gescoord. Na een vrije trap van Kaandorp pikte Damon Mirani bij de tweede paal zijn doelpunt mee: 0-3.

Michael Woud met een blunder, de keeper geeft Jelle Duin een niet te missen kans ???????#jazalm ?? ESPN 2 pic.twitter.com/jo3oTgzMEg — ESPN NL (@ESPNnl) January 15, 2021

Een fikse fout van Michael Woud leidde de treffer van Jong AZ in. De doelman schoof de bal in het strafschopgebied zomaar in de voeten van Jelle Duin, die dankbaar profiteerde: 1-3. Vlak voor de pauze was Kaandorp niet de assistgever maar de doelpuntenmaker: hij was het eindstation na een aanval via Koolwijk en Elias Sörensen. Na rust was Jong AZ beduidend gevaarlijker, mede dankzij Des Kunst, maar een tweede treffer van de Alkmaarders bleef op dat moment uit. In de 72e minuut was invaller Oussama Bouyaghlafen twee verdedigers te slim af en tekende hij voor de 1-5. In de slotminuten bepaalde Kunst de eindstand. Door de nederlaag blijft Jong AZ de nummer achttien van de ranglijst.

Go Ahead Eagles - MVV Maastricht 3-0

Go Ahead Eagles had al vijftien thuisduels op rij niet verloren van MVV; de laatste Limburgse zege dateert uit 2002, toen er met 1-2 gewonnen werd. Ook ditmaal werd het een eenvoudige avond voor Go Ahead, dat in de rust al op een comfortabele voorsprong stond. De openingstreffer kwam op naam van Sam Beukema, die een doorgeschoten corner vanaf rechts van dichtbij voor het intikken had: 1-0. Op slag van rust vergrootte de thuisploeg de voorsprong. Wout Droste had een goede voorzet vanaf rechts in huis en vond Erkan Eyibil, die in het strafschopgebied veel ruimte kreeg en diagonaal de 2-0 kon binnenschieten.

Vijf minuten voor het eindsignaal zette de club uit Deventer de eindstand vanaf elf meter op het scorebord. Nadat Frank Ross onderuit werd gelopen in de zestien wees scheidsrechter Sieme Mulder gedecideerd naar de stip; Sam Hendriks nam de verantwoordelijkheid en benutte de strafschop overtuigend: 3-0.

Helmond Sport - FC Den Bosch 4-0

De Brabantse derby werd er voor FC Den Bosch een om snel te vergeten. De ploeg van trainer Erik van der Ven had maar weinig in de melk te brokkelen. Al voor het verstrijken van de negende speelminuut kwam Helmond Sport op een 1-0 voorsprong dankzij Arno Van Keilegom. Na een half uur spelen verdubbelde de thuisploeg de marge via Karim Loukili, die de bal na een zelf opgezette aanval bal terugkreeg van Lance Duijvestijn en koelbloedig afrondde: 2-0. Nog voor het rustsignaal vervloog alle hoop van Den Bosch op een goed resultaat. Ditmaal waren rollen omgedraaid en bediende Loukili Duivenstijn, die met een diagonale schuiver de linkerhoek vond: 3-0.

De gifbeker was daarmee nog niet leeg voor de bezoekers, die halverwege de tweede helft ook nog een vierde treffer om de oren kregen. Dean van der Sluys had een goede voorzet vanaf de linkerkant in huis en vond Jelle Goselink, die van dichtbij snoeihard de 4-0 binnenkopte. Helmond stijgt dankzij de zege van de vijftiende naar de dertiende plek op de ranglijst; Den Bosch staat laatste met elf punten uit twintig duels.