Lazio imponeert in Romeinse stadsderby en deelt gevoelige tik uit

Vrijdag, 15 januari 2021 om 22:46 • Laatste update: 22:52

Lazio heeft vrijdagavond op overtuigende wijze de drie punten gepakt ten koste van AS Roma. Il derby della capitale begon voortvarend voor de thuisploeg, die voor het verstrijken van het eerste kwart van de wedstrijd al een 2-0 voorsprong genoot. Dankzij de 3-0 zege wordt de aansluiting met de top gevonden door Lazio, dat met 31 punten zevende staat. Roma bezet met 34 punten voorlopig nog de derde plek, maar kan dit weekend nog voorbijgestreefd worden door Juventus (33 punten), Atalanta en Napoli (31). Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd bij Roma; Wesley Hoedt kwam zeven minuten voor het eindsignaal in de ploeg bij Lazio.

Het eerste wapenfeit van de wedstrijd ontstond na acht speelminuten voor Lazio, toen doelman Pau López zich moest strekken om redding te brengen op een geplaatst schot van Ciro Immobile. Na een kwartier spelen wist de clubtopscorer van Lazio de doelman alsnog te verschalken. Onder hevige druk van Manuel Lazzari gleed Roger Ibañez in het eigen zestienmetergebied onderuit in een poging op te ruimen, waarna de bal voor de voeten van Immobile belandde: de spits aarzelde niet en schoot van dichtbij zijn ploeg op voorsprong: 1-0.

Het bleek niet de avond van Ibañez te zijn, want halverwege de eerste helft zag de Braziliaan er opnieuw niet goed uit. Lazzari werd diep gestuurd en hij won het sprintduel van Ibañez, die de Lazio-aanvaller onderuithaalde in de zestien. Lazzari stond echter snel op en legde terug op de vrijstaande Luis Alberto, die de hoek voor het uitkiezen had en diagonaal binnenschoot: 2-0. Tot aan het rustsignaal waren de bezoekers niet bij machte om door de vijandige muur te breken.

Na rust was Lazio duidelijk niet van plan de voet van het gaspedaal te halen. Een kwartier na de pauze bediende Luis Alberto met een splijtende steekpass Immobile, maar het schot dat de spits produceerde werd gepareerd door López. Enkele minuten later viel het doek alsnog definitief voor AS Roma, toen Jean Akpa Akpro op de rand van de zestien uitblinker Luis Alberto vond. De middenvelder kreeg alle tijd en ruimte om aan te leggen en plaatste de bal vervolgens fraai in de rechterhoek.