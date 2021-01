Stuntploeg van Bundesliga laat Bayer en Bosz met lege handen achter

Vrijdag, 15 januari 2021 om 22:26 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:31

Bayer Leverkusen heeft kennis gemaakt met de kracht van 1. FC Union Berlin. Het team van Peter Bosz ging vrijdagavond in de slotfase met 1-0 onderuit bij de sensatie van het Bundesliga-seizoen. Het was alweer het vierde opeenvolgende competitieduel waarin Bayer niet tot winst kwam: drie nederlagen en een remise. Door de zege komt nummer vier Union Berlin op één punt van Bayer, dat hoopt dat RB Leipzig en Bayern München later dit weekeinde niet zullen uitlopen.

Bayer had in de eerste helft een flink overwicht met 69 procent balbezit en acht doelpogingen, tegenover vier pogingen van de thuisploeg. Het team van Bosz zette continu druk en zorgde er mede daardoor voor dat Union Berlin zich amper offensief kon laten gelden. Toch was de grootste kans in de eerste 45 minuten voor het team van trainer Urs Fischer. Na een corner van Christopher Trimmel in de vijftiende minuut ging een kopbal van de vrijstaande Marvin Friedrich tegen de buitenkant van de paal.

Voor Sheraldo Becker zat het duel er enkele minuten later al op. De aanvaller, die trefzeker was in de laatste twee Bundesliga-duels, kwam niet ongeschonden uit een duel met Edmond Tapsoba en moest zich na 24 minuten spelen laten vervangen door Cedric Teuchert. Vijf minuten na de onderbreking had Union Berlin wederom pech. Na een counter schoot de vrijstaande Teuchert de bal eerst tegen de rechterpaal, waarna het leer ook nog eens licht de linkerpaal raakte. Bosz slaakte een zucht van opluchting.

De ontmoeting in het Stadion An der Alten Försterei ging op en neer en de thuisploeg liet zich zeker niet onbetuigd. Zo ging een schot van Teuchert maar net naast het doel van Lukas Hradecky. Bosz, die Daley Sinkgraven negentig minuten liet spelen en nog geen beroep deed op Timothy Fosu-Mensah, probeerde het nog met de entree van Charles Aranguiz en Lucas Alario, maar twee minuten voor het einde greep Union Berlin de winst. Teuchelt werd prachtig de diepte ingestuurd en hij schoot de bal oog in oog met Hradecky via het lichaam van de doelman tegen de touwen: 1-0.