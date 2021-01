Derksen: Familie Nouri eist tot 100 miljoen euro van Ajax

Vrijdag, 15 januari 2021 om 22:00 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:02

Johan Derksen komt vrijdagavond in Veronica Inside met nieuwe informatie over het geschil tussen de familie van Abdelhak Nouri en Ajax. De analist stelt op basis van 'goede bronnen' dat er een eis van zestig tot honderd miljoen euro op tafel ligt. Deze week meldde ondernemer Erik de Vlieger dat het gaat om een bedrag van vijftien miljoen euro. "Wat er van dat verhaal klopt? Niets", aldus Derksen.

"Uit goede bronnen blijkt dat de familie een veelvoud daarvan vraagt", vervolgt hij. "We hebben er verleden week hier ook over gesproken. Kijk: een bedrag van tien à vijftien miljoen euro komt Ajax meteen brengen, dan zijn ze van die ellende af. Maar de familie van Nouri en de advocaat, als die zijn carrière een beetje schematisch opbouwen, en kijken wat hij dan per jaar verdient aan transfers en salarissen, dan kom je op een gigantisch bedrag. Dat bedrag schijnt tussen de zestig en honderd miljoen te zijn."

Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, zei eerder al dat de zaak waarschijnlijk naar een arbitragecommissie gaat, en ook Derksen verwacht dat. "Dadelijk is het aan een rechter om dat te bepalen. Maar als je zestig of tachtig miljoen eist, dan kom je meestal in het midden uit, zo'n rechter wil dan toch een beetje schipperen, Dus ik neem aan: dan is die familie waarschijnlijk met veertig, vijftig miljoen ook tevreden."

In het geval van een arbitragezaak worden er experts ingeschakeld die moeten inschatten hoe het carrièreverloop van Nouri had kunnen worden. "Een man als Rob Jansen (zaakwaarnemer, red.) kan wel redelijk inschatten wat voor een carrière die jongen met zo'n talent zou hebben", aldus Derksen. "Alleen de familie van Nouri vindt hem nog beter dan Frenkie de Jong en Donny van de Beek. Die zijn natuurlijk ook een beetje gekleurd. Ze zien wat die jongens nu in de zak steken... en dat gaat nog jaren door."

Derksen weet dat Ajax ook een ander voorstel heeft gedaan aan de familie Nouri. "Ajax zit daar natuurlijk geweldig mee in de maag. Dan willen ze ook nog ieder jaar een benefietwedstrijd voor hem spelen... Dat zal het eerste jaar vollopen, maar daar komt op het laatst natuurlijk de sleet in. Dan lopen de mensen daar niet meer warm voor." Derksen vindt dat Ajax het nodige te verwijten valt in de zaak. "Ajax heeft zich niet echt als een goede werkgever opgesteld in de beginperiode. Weinig interesse, het zakelijk gehouden. Ik weet wel: als beursgenoteerd bedrijf moet je het zakelijk houden, maar iets meer warmte was toch wel op zijn plaats geweest. Nu hebben ze natuurlijk een directeur (Van der Sar, red.) die niet overloopt van warmte. Ajax wordt hier wel een beetje door beschadigd, ook omdat ze aansprakelijkheid hebben erkend."

Presentator Wilfred Genee voegt toe dat Khalid Kasem nog altijd actief is als adviseur van de familie. "Maar die wilde niet reageren", aldus Genee. Derksen voegt daaraan toe: "Die man is een keer op tv geweest (bij De Wereld Draait Door, red.)... Hij sprak het niet uit, maar het ging gewoon om geld. Het ging gewoon om geld."