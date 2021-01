Van der Gijp: ‘Hij kan vier keer zo goed voetballen als Rosario en Sangaré’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 21:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:33

René van der Gijp is tijdens de wedstrijd tussen PSV en AZ (1-3) onder de indruk geraakt van Teun Koopmeiners. Hoewel de analist van Veronica Inside de aanvoerder van de Alkmaarders, die de eerste twee doelpunten maakte, niet geschikt vindt voor de absolute top, is hij volgens Van der Gijp wel 'vier keer zo goed' als de controlerende middenvelders van PSV.

"Wij hadden het net over die Pablo Rosario en die Franse jongen (Ibrahim Sangaré is een Ivoriaan, red.)...", leidt Van der Gijp zijn verhaal in. "Die Koopmeiners gaat denk ik niet bij Arsenal eindigen, dat denk ik niet, maar die kan vier keer zo goed voetballen als die twee. Maar hij gaat denk ik niet in de top eindigen. Dat is toch niet veel dan, die twee van PSV? Want hoeveel denk je dat die Sangaré er gaat maken? Niet één, gewoon niet één." Sangaré maakte gedurende zijn hele loopbaan overigens 2 doelpunten in 105 officiële wedstrijden.

Volgens Van der Gijp won AZ tegen PSV vooral de slag op het middenveld. "Het is toch ook een beetje raar dat AZ met Koopmeiners, Fredrik Midtsjö en Calvin Stengs een véél beter middenveld dan PSV heeft? Niet een beetje, maar echt véél beter. Echt héér en meester. Ze zijn veel 'vaster' dan die van PSV." Over Koopmeiners zegt Van der Gijp nog: "Die kan dadelijk best hogerop, maar die komt niet bij Bayern München terecht, ook niet bij Manchester City."

Johan Derksen kan zich vinden in de woorden van zijn collega-analist. "Ik ben het wel met je eens: dat is niet echt de grote voetballer", aldus Derksen. "Maar als ik hem zo tegen PSV zag spelen: het is een heel jong jochie, met de uitstraling van een ervaren voetballer. Hij heeft een voortreffelijke pass en een goed schot. Het doelpunt was alle geluk van de wereld. Hij kan het na de wedstrijd goed verwoorden."