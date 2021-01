FC Emmen stunt en haalt oude bekende uit Turkije terug

Vrijdag, 15 januari 2021 om 20:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 21:20

FC Emmen sluit Kerim Frei weer in de armen, zo meldt RTV Drenthe vrijdagavond. Volgens de regionale omroep zal de hekkensluiter van de Eredivisie de aanvaller voor de rest van het seizoen én de komende voetbaljaargang vastleggen. Frei kwam een jaar geleden op huurbasis over van Istanbul Basaksehir en maakte in de maanden die hij in Drenthe was een goede indruk.

Frei kwam door de coronapandemie uiteindelijk maar tot vier duels in het tenue van FC Emmen, dat een optie tot koop had. Voorzitter Ronald Lubbers wilde de buitenspeler graag behouden, maar Frei koos echter voor een terugkeer naar Basaksehir. Bij de regerend landskampioen van Turkije werd hij dit seizoen echter niet ingeschreven voor de knock out-fase van de Champions League en ook maakte hij niet veel minuten in de Süper Lig. Hij kwam niet verder dan twee basisplaatsen en zes invalbeurten.

RTV Drenthe verzekert dat het contact met FC Emmen weer geïntensiveerd werd toen het uitzicht op speelminuten beperkt was. Frei speelde in de jeugd van FC St. Gallen en Grasshoppers alvorens hij in 2011 de overstap maakte naar Fulham in de Premier League. Daarna speelde de 27-jarige aanvaller achtereenvolgens voor Cardiff City, Besiktas, Birmingham City, Maccabi Haifa en Istanbul Basaksehir.

Naar alle waarschijnlijkheid, afhankelijk van de medische keuring, zal Frei maandag al op het trainingsveld staan. De van Cádiz gehuurde Jean-Pierre Rhyner zal dan waarschijnlijk ook op het veld staan. Onduidelijk is nog wanneer een andere aanwinst, het Peruviaanse talent Didier La Torre, in Emmen zal arriveren. Het contract moet nog worden getekend.