De Graafschap is snel klaar met Roda; eerste zege Excelsior in 56 dagen

Vrijdag, 15 januari 2021 om 20:36 • Daniel Cabot Kerkdijk

De Graafschap houdt de achtervolging op SC Cambuur en Almere City FC in de Keuken Kampioen Divisie goed vol. Het team van trainer Mike Snoei was vrijdagavond al snel klaar met Roda JC Kerkrade, de derde zege in de laatste vier duels, en wacht de verrichtingen van de nummers één en twee af. Excelsior maakte tegelijkertijd ten koste van FC Eindhoven een einde aan een reeks van zes competitienederlagen op rij sinds de 4-1 zege op Jong AZ op 20 november: 1-0. FC Volendam liet op bezoek bij laagvlieger FC Dordrecht dure punten liggen.

Roda JC Kerkrade - De Graafschap 0-3

Het bezoek uit Doetinchem was na de eerste helft eigenlijk al klaar. Na vijf minuten spelen kopte Ralf Seuntjens uit een voorzet van Danny Verbeek ongehinderd de bal achter doelman Jan Hoekstra. Luttele minuten later ging de bal op de stip na een handsbal van Kees Luijckx. Hoekstra, die bij de 0-1 te laat reageerde, raadde echter de intenties van Seuntjens vanaf elf meter. In de 27e minuut kwam De Graafschap, dat in september met 4-0 van de Limburgers had gewonnen, op 0-2: Joey Konings tikte binnen bij de eerste paal uit een hoekschop van Rick Dekker. Nog voor de onderbreking kwamen de Doetinchemmers op fraaie wijze op 0-3.

Julian Lelieveld legde de bal na een uitstekende aanval klaar voor Elmo Lieftink, die van de rand van het strafschopgebied de kruising vond. De tweede helft was dan ook een formaliteit, vooral omdat Roda pas na 65 minuten spelen de eerste goede kans creëerde. Rody de Boer liet een voorzet los, waarna de bal uiteindelijk door Thijmen Goppel wild naast werd geschoten. Een vrije trap van Verbeek in de 78e minuut eindigde op het aluminium en niet veel later kwam Roda toch tot scoren. De vrijstaande Stefano Marzo rondde af op aangeven van Erik Falkenburg. De Graafschap heeft nu drie en vijf punten minder dan respectievelijk Almere City en Cambuur, die beide een duel minder hebben.

Excelsior - FC Eindhoven 1-0

Excelsior was vastbesloten om de reeks van zes competitienederlagen op rij te beëindigen en begon met aanvallende intenties aan het duel. Nadat eerst Stijn Meijer in de tweede minuut een bal van dichtbij hoog over schoot en Brandon Ormonde-Ottewill enkele minuten later de paal raakte, vonden de Kralingers na een klein halfuur de verdiende openingstreffer. De onoplettende Jason Bourdouxhe liet zich op een gevaarlijke positie van de bal zetten door Reuven Niemeijer, die vervolgens de keeper omspeelde en koelbloedig binnenschoot: 1-0. FC Eindhoven kreeg na de thee pas de eerste kans van de wedstrijd: een afvallende bal belandde voor de voeten van Jort van der Sande, maar het schot, dat de spits van circa 25 meter produceerde, spatte uiteen op de lat. Een kwartier voor het einde raakte ook Siebe Horemans namens Excelsior nog de lat uit een voorzet vanaf rechts.

FC Dordrecht - FC Volendam 0-0

In het eerste bedrijf was Volendam heer en meester, maar de club wist geen van de vijftien doelpogingen om te zetten in een treffer. De grootste kans van de wedstrijd ontstond na een half uur spelen voor Boy Deul, toen de middenvelder vanaf de rand van het zestienmetergebied met een geplaatst schot de paal raakte. Op slag van rust hoopten de bezoekers nog een penalty te krijgen na een ogenschijnlijke overtreding van doelman Anthony Swolfs op Giannis Iatroudis, maar scheidsrechter Alex Bos wuifde het appel gedecideerd weg. Ook na rust bleef Volendam wanhopig zoeken naar de openingstreffer; het ontbrak de ploeg van trainer Wim Jonk echter aan scherpte voor het vijandige doel. De stiftbal van buiten de zestien van Alex Plat zorgde voor het grootste gevaar van de tweede helft, maar Swolfs was op tijd terug op zijn doellijn om een treffer te voorkomen.