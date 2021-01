Jan van Halst: ‘We kunnen concluderen dat het voor hem voorbij is bij Ajax’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 20:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:07

Jan van Halst gelooft dat Perr Schuurs geen toekomst heeft bij Ajax. De analist van Ziggo Sport concludeert op basis van de uitspraken van trainer Erik ten Hag donderdagavond voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Twente (1-3) dat de 21-jarige verdediger het niet gaat redden in Amsterdam. Dat is opmerkelijk, want vrijdag werd bekend dat Schuurs zijn contract bij Ajax heeft verlengd tot medio 2025.

Tegen Twente zat Schuurs voor het eerst in lange tijd op de bank, omdat Ten Hag de voorkeur gaf aan Jurriën Timber. "Timber kan snel draaien, wenden en keren", verklaarde Ten Hag tegenover ESPN. "Hij past uitstekend in de laatste linie. Schuurs is wel snel, maar is minder wendbaar", gaf hij toe, om vervolgens te erkennen dat Schuurs in mindere vorm steekt. "Dat speelt een rol. Maar we geven hiermee ook vooral een andere speler een kans."

"Schuurs hebben ze opgegeven", concludeert Van Halst vrijdagavond in Paniekvoetbal op Ziggo Sport. "Ik denk dat we kunnen concluderen dat het voor Schuurs voorbij is bij Ajax. Ik denk dat ze op zoek gaan naar een ander. Het commentaar van Ten Hag gisteren was bijna vernietigend over Schuurs. Hij zei het heel netjes hoor, keurig, maar het kwam erop neer: hij is niet wendbaar genoeg. Dat is niet alleen richting deze wedstrijd, maar ook richting de toekomst. Voor Ajax-topniveau is hij niet wendbaar genoeg."

Youri Mulder voegt toe dat Schuurs waarschijnlijk zondag in de topper tegen Feyenoord wél weer een basisplaats zal hebben. "Timber speelde gisteren wel goed, maar die is nu geblesseerd", weet Mulder. Timber viel tegen Twente in de 65ste minuut uit en werd vervangen door Schuurs. Presentator Jack van Gelder denkt dat het van de speelwijze van Feyenoord afhangt, of Schuurs zal spelen. "Als Nicolai Jörgensen speelt, dan kan hij wel spelen", zegt Van Gelder. "Als Jörgensen niet speelt, en Dick Advocaat speelt met een versterkt middenveld met vier man, met twee snelle jongens voorin, dan zou ik Schuurs niet opstellen."