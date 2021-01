‘Klaas-Jan Huntelaar heeft werkelijk niets te zoeken bij Schalke 04’

Valentijn Driessen raadt Klaas-Jan Huntelaar met klem af om naar Schalke 04 te gaan. De 37-jarige spits van Ajax staat in de serieuze belangstelling van de nummer zeventien van de Bundesliga, maar volgens Driessen past hij niet in de huidige speelstijl van die club. "Hij heeft werkelijk niets te zoeken in Gelsenkirchen", aldus de journalist van De Telegraaf in een video-item voor de krant.

"Hij komt daar in een ploeg die gaat degraderen", voorspelt Driessen. Schalke staat zes punten achter op de nummer vijftien, een plek die handhaving in de Bundesliga zou opleveren. "Daar gaat Huntelaar echt niets aan veranderen. Als een 37-jarige spits Schalke in de Bundesliga kan houden, dan zegt dat alles over de Bundesliga. Hij komt daar heel veel op de eigen helft te spelen. Huntelaar is een spits, dat hebben we tegen FC Twente gezien, die moet in de zestien van de tegenstander zijn. Dan kan hij scoren, maar bij Schalke kom je nooit in de zestienmeter." Huntelaar viel tegen Twente (1-3 winst) in de 89ste minuut in en hielp Ajax met twee late goals aan de winst.

Driessen benadrukt dat Huntelaar niet geschikt is voor degradatievoetbal. "Hij kan nog heel snel zijn, dat hebben we gezien na zijn goal, toen hij even sprintte naar André Onana, maar dat is voor hem niet op te brengen. Hij moet gewoon bij Ajax blijven. Dan wordt hij kampioen en wint hij misschien wel de TOTO KNVB Beker en de Europa League. Dit is toch een geweldig afscheid voor hem bij Ajax? Ik begrijp dat hij moeite heeft om op de bank te zitten, maar Brian Brobbey wil zijn contract niet verlengen en zal dus waarschijnlijk naar achteren worden geschoven. En Lassina Traoré is geblesseerd. Sébastien Haller is de nummer één, dat kan hij ongetwijfeld accepteren. Ik zou hem als nummer twee houden."

Ook Lasse Schöne komt ter sprake. De 34-jarige middenvelder houdt zijn conditie op peil bij Ajax, dat er volgens Driessen goed aan doet om hem geen contract aan te bieden. "Daar moet je gewoon niet meer aan beginnen", aldus de journalist. "Die is anderhalf jaar geleden opgestapt. Toen was het niveau zo hoog dat hij moeite had om continu aan te blijven haken. Toen heeft hij een stapje terug gedaan naar Italië (bij Genoa, red.). We zijn nu bijna twee jaar later. Ajax heeft niet het niveau van toen, maar hij is ook twee jaar ouder. Dat is geen meerwaarde voor Ajax."