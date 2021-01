Myron Boadu worstelt: ‘Is hij ‘toeschouwer’, of is hij écht betrokken?’

Vrijdag, 15 januari 2021 om 17:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:31

Myron Boadu is 'geen schim van de kwikzilverachtige goalgetter die hij vorig seizoen was', zo concludeert De Telegraaf vrijdag. De aanvaller van AZ was vorig seizoen gemiddeld iedere 101 minuten betrokken bij een doelpunt, met veertien goals en zes assists; deze jaargang scoorde hij pas vier keer, gaf hij geen assists en was hij zodoende gemiddeld iedere 271 betrokken bij een goal. Zijn trainer Pascal Jansen erkent dat er ruimte voor verbetering is.

Een van de aspecten waarop de twintigjarige spits zich kan verbeteren, is volgens Jansen de balaanname. Boadu ruziet nog te vaak met de bal; zijn aannames in de kleine ruimte worden 'een international onwaardig' genoemd door De Telegraaf. "Het wordt nu uitvergroot. Maar neem van mij aan dat ik op het trainingsveld genoeg situaties heb gezien waarin hij heeft aangetoond ook goed met kleine ruimtes om te kunnen gaan", vertelt Jansen in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag van zaterdagavond.

Jansen verzekert dat er dagelijks wordt getraind op de aannames. "Het zijn handelingen die in iedere training voorkomen. Myron moet zich goed voorbereiden in de aanloop naar een balaanname. Hij moet zijn omgeving scannen en zorgen dat hij de oplossing al in zijn hoofd heeft zitten: neemt hij de bal aan of speelt hij deze door. Nogmaals: het komt iedere training terug", verzekert de oefenmeester, die benadrukt dat er geen sprake is van onkunde. "Oh nee, Myron kan het prima, hij ’heeft’ de aanname wel degelijk."

"Maar het is zaak dat hij het weer beter in de kleine ruimtes gaat doen. Het zit hem in de voorbereiding van de aanname, niet in de techniek", voegt Jansen eraan toe. "Het heeft te maken met hoe hij zich voorbereidt op situaties. Is hij ’toeschouwer’, of is hij écht betrokken op die momenten en is hij klaar om iets te doen? Of het met gemak te maken heeft, durf ik niet te zeggen. Spelers beleven wedstrijden zoals zij die beleven."

Boadu is de eerste spits van AZ, maar houdt voorlopig concurrentie van Albert Gudmundsson. Nu Ferdy Druijf is verhuurd aan KV Mechelen, mag Gudmundsson onder geen beding weg uit Alkmaar. "Ja, Appie moet blijven, maar dat was eigenlijk al het verhaal", geeft Jansen aan. Het is desondanks te hopen dat Boadu fit blijft. "Gudmundson heeft aangetoond dat hij ook in de punt van de aanval goed tot zijn recht kan komen. Dat is een van de opties die we hebben. We komen er wel uit als er onverhoopt iets zou gebeuren met Myron."