FC Emmen grijpt in na 8 tegengoals in 2 duels en doet zaken in Spanje

Vrijdag, 15 januari 2021 om 16:42 • Rian Rosendaal

Jean-Pierre Rhyner vervolgt zijn loopbaan bij FC Emmen, zo weet Voetbal International vrijdagmiddag te melden. De Peruviaan met een Zwitsers paspoort komt op huurbasis over van FC Cádiz, terwijl er tevens een optie tot koop is bedongen tijdens de onderhandelingen. Het is de bedoeling dat Rhyner op kort termijn aansluit bij de selectie van trainer Dick Lukkien. Vanwege de dubbele nationaliteit is men niet verplicht om hem een salaris te bieden zoals dat volgens de regels gebeurt voor niet-EU-spelers.

De 24-jarige centrale verdediger werd tijdens de eerste helft van dit seizoen door Cádiz verhuurd aan Cartagena, dat uitkomt op het tweede niveau in Spanje. Rhyner kwam tijdens die verhuurperiode tot zes wedstrijden. De kersverse aanwinst van FC Emmen kwam begin december voor het laatst in actie. De verwachting is dat de winteraanwinst in het hart van de Emmen-defensie een duo gaat vormen met landgenoot Miguel Araujo. Lukkien wil de verdediging op orde brengen, want in het nieuwe kalenderjaar werd fors verloren van FC Twente (1-4) en Heracles Almelo (4-0).

Volgens Voetbal International is FC Emmen met de komst van Rhyner nog niet klaar op de transfermarkt. De hekkensluiter in de Eredivisie is namelijk ook bezig met het aantrekken van Didier La Torre, een aanvaller die onlangs transfervrij vertrok bij Allianza Lima uit Peru. De achttienjarige speler, tevens inzetbaar als aanvallende middenvelder, staat te boek als één van de grootste talenten van Peru. FC Emmen nam onlangs ook al Jari Vlak over van FC Volendam. Eerder deze week werd bekend dat de aanhang van de laagvlieger bezig is met het een inzamelingsactie om zo een transferbudget te creëren.

Voorzitter Ronald Lubbers hoopt verder nog zaken te kunnen doen in de Eredivisie of een vergelijkbare competitie. "Het moeten echte versterkingen zijn, spelers die voor een club van ons niveau van de buitencategorie zijn. Dat zijn namelijk de mannen die dingen kunnen doorbreken, sportief en mentaal. Als ik er een paar van hetzelfde niveau bij zou halen, is het risico dat ze meegaan in de malaise", zo zei de preses onlangs in een onderhoud met Voetbal International.