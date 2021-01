Seizoen van Václav Cerny voorbij na blessure tegen Ajax

Vrijdag, 15 januari 2021 om 16:35 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:43

Václav Cerny komt dit seizoen niet meer in actie voor FC Twente, zo meldt de club via de officiële kanalen. De vleugelaanvaller viel donderdagavond na acht minuten geblesseerd uit tegen Ajax. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er sprake is van een ernstige knieblessure, zo meldt de club. Dat betekent mogelijk dat Cerny zijn laatste wedstrijd voor Twente al heeft gespeeld, want hij wordt dit seizoen door FC Utrecht verhuurd.

"Dit is natuurlijk een grote teleurstelling voor me", beaamt de 23-jarige aanvaller, die dit seizoen goed was voor zestien competitieduels, zes doelpunten en zeven assists. "Ik was lekker bezig en met het team ging het ook goed. Het is heel jammer dat ik dit seizoen niet meer kan spelen en de ploeg niet meer kan helpen. Ik ga niet bij de pakken neerzitten, ik weet wat het is om met teleurstellingen om te gaan. Ik kom ook hier weer sterker uit."

Trainer Ron Jans spreekt van een grote teleurstelling voor zowel Cerny als voor de ploeg. "Hij toonde in de wedstrijden een geweldige ‘drive’ en was een van de smaak- en sterkmakers van de ploeg", vindt Jans. "Hij werkte altijd hard en door zijn prestaties mocht hij onlangs ook zijn debuut maken voor de nationale ploeg van Tsjechië. Ik ben ervan overtuigd dat hij zich na deze teleurstelling weer zal oprichten."

De aanvaller trok in de vijfde minuut vanaf de rechterflank naar binnen langs de rand van het strafschopgebied en vuurde een schot af, dat met enige moeite werd verwerkt door André Onana. Tijdens het schieten raakte Cerny geblesseerd. Jans liet donderdag al weten niet te verwachten dat de Tsjech volgend seizoen het shirt van Twente draagt. "Ik hoop dat hij wat langer blijft, maar als hij weggaat: ik mis hem nu al."

Het is voor Cerny de tweede ernstige blessure op zijn loopbaan, nadat hij tussen oktober 2017 en september 2018 aan de kant stond met een gescheurde kruisband. Vrijdagochtend meldde De Telegraaf dat niet wordt uitgesloten dat Twente op zoek gaat naar een vervanger van Cerny. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax zei Jans nog dat hij geen nieuwe aanvaller hoefde te hebben, zolang er zich geen 'rare blessures' zouden voordoen.