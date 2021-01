Fabrizio Romano komt met nieuwe optie voor Joshua Zirkzee

Vrijdag, 15 januari 2021 om 15:53

De belangstelling voor Joshua Zirkzee groeit gestaag. De Italiaanse transferexpert Fabrizio Romano meldt vrijdagmiddag namelijk dat naast Everton ook Parma in de markt is voor de aanvaller van Bayern München. De clubs uit respectievelijk Engeland en Italië zouden reeds hebben gesproken met de Duitse grootmacht over een huurdeal voor Zirkzee, die in München vastligt tot medio 2023.

Het is nog niet bekend of Zirkzee zelf oren heeft naar een tijdelijke verhuizing richting Parma, dat al het hele seizoen vecht tegen degradatie. talkSPORT meldde vrijdagochtend dat ook Everton interessse heeft in een huurovereenkomst voor Zirkzee, die bij Bayern geen uitzicht lijkt te hebben op speeltijd in de hoofdmacht. Het bericht staat echter haaks op de woorden van Director of Football Marcel Brands tijdens een aandeelhoudersvergadering van Everton. "We verwachten geen nieuwe spelers te halen tijdens deze transferwindow."

Everton and Parma are in talks with Bayern Münich to sign Joshua Zirkzee on loan, after Eintracht Frankfurt also trying weeks ago. He wants to play - no decision made yet. ?? @SkySport @MatteMoretto #Bayern #EFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2021

Eintracht Frankfurt lijkt geen optie meer te zijn voor Zirkzee, daar de Duitse club Luka Jovic deze week heeft teruggehaald 1. FC Köln en Heracles Almelo zijn ook genoemd. Trainer Frank Wormuth acht de kans echter klein dat Zirkzee binnenkort wordt gepresenteerd. "Ik heb natuurlijk met Hansi Flick over Zirkzee gesproken. We hebben contact gehad, maar het is niet concreet. Ik denk dat Bayern hem wel wil verhuren, maar zijn salaris is voor ons niet op te hoesten", zo klonk het dinsdag uit de mond van Wormuth in gesprek met ESPN.

Het is al een aantal weken rumoerig rond de Nederlandse aanvaller. BILD schreef vorige week dat Zirkzee zich voorlopig moest bewijzen bij de Onder-23 van Bayern, omdat hij zich niet voor honderd procent zou inzetten en Flick zich stoorde aan zijn gedrag op Instagram. Hij bewees zichzelf afgelopen weekeinde echter een slechte dienst door tegen een fikse schorsing aan te lopen. Het ging mis, toen de jeugdinternational in de 27ste minuut van het duel tussen de beloften van Bayern en stadgenoot 1860 München met zijn schoen het gezicht van doelman Marco Hiller raakte. Het gevolg was een bloedende Hiller en een schorsing van drie duels voor Zirkzee. Desondanks werd Zirkzee woensdag opgenomen in de wedstrijdselectie voor het bekerduel met Holstein Kiel, al bleef speeltijd uit.

