Rooney lijkt profvoetballer af te zijn als definitieve opvolger van Cocu

Vrijdag, 15 januari 2021 om 14:52 • Rian Rosendaal • Laatste update: 15:12

Wayne Rooney is officieel de nieuwe manager van Derby County, zo maakt de club uit de Championship vrijdagmiddag wereldkundig. De 35-jarige Engelsman heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2023. Rooney nam na het ontslag van Phillip Cocu al de honneurs waar op de bank bij de huidige nummer 22 op het tweede niveau in Engeland. Liam Rosenior, Shay Given and Justin Walker blijven aan als assistenten.

Derby County meldt voorts dat Steve McClaren aanblijft als technisch directeur. De voormalig coach van FC Twente blijft daarnaast het bestuur van the Rams voorzien van adviezen. Derby-directeur Stephen Pearce is bijzonder opgetogen over het langer aanblijven van Rooney. "Tijdens zijn negen wedstrijden als interim-manager heeft met name de verdediging veel progressie geboekt, zoals is te zien aan de vijf clean sheets. We zijn dan ook zeer blij met het voortzetten van de samenwerking." The Sun meldt dat Rooney definitief profvoetballer af is, al wordt daar niet expliciet over gerept in het persbericht van Derby County.

Captain. Leader. The greatest.@WayneRooney: The Manager ?? — Derby County (@dcfcofficial) January 15, 2021

Rooney zelf is dolgelukkig met de kans die hem wordt geboden door de leiding van Derby County. "Toen ik terugkeerde in Groot-Brittannië (begin 2020, red.) werd ik compleet weggeblazen door de potentie van deze club. Ondanks aanbiedingen van andere clubs wist ik gelijk dat ik de juiste keuze had gemaakt. Het is een grote eer dat ik in de voetstappen treed van onder meer Brian Clough, Jim Smith, Frank Lampard en Phillip Cocu. Ik ga er dan ook alles aan doen om het maximale uit de potentie van deze club te halen", aldus Rooney, die zaterdag met Derby County aantreedt tegen Rotherham United.

Als speler-manager kwam Rooney tot 35 wedstrijden namens Derby County. De grootste successen beleefde hij als speler van Manchester United. Op Old Trafford veroverde de Engelsman onder meer vijf landstitels en de Champions League. Verder in zijn loopbaan kwam Rooney uit voor Everton en DC United, met daarnaast 120 interlands (53 doelpunten) in het shirt van Engeland. De Derby-manager heeft 764 wedstrijden (313 doelpunten) als profvoetballer achter zijn naam.