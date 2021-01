Dick Advocaat verklaart uitspraak dat Feyenoord groter is dan Ajax

Vrijdag, 15 januari 2021 om 14:35 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:35

Steven Berghuis is niet van plan om Feyenoord in deze transferwindow te verlaten. In aanloop naar De Klassieker tegen Ajax van zondagmiddag werd de vleugelaanvaller van de Rotterdamse club wederom geconfronteerd met vragen over zijn toekomst. Berghuis benadrukt nogmaals dat hij Feyenoord in ieder geval tot het einde van het seizoen trouw wenst te blijven. Daarnaast kijkt ook trainer Dick Advocaat vooruit op de clash in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik wil niet weer constant vragen daarover beantwoorden. Ik ga niet weg in de winterstop. Punt", zo wordt Berghuis vrijdagmiddag op een persbijeenkomst in De Kuip geciteerd door onder meer RTV Rijnmond. De aanvoerder werd in het verleden al vaker gelinkt aan een tussentijds vertrek bij Feyenoord, met onder meer PSV als mogelijke nieuwe werkgever. De huidige verbintenis van de buitenspeler loopt nog anderhalf jaar door.

Berghuis verlegt de aandacht vervolgens naar de kraker tegen Ajax van zondag. Feyenoord staat als nummer twee slechts drie punten achter de koploper uit Amsterdam. "Ja, ik zie het liever andersom", zegt de Feyenoord-captain met een kwinkslag. "We spelen tegen een goede tegenstander, met veel kwaliteit, ze zijn moeilijk bespeelbaar. Maar ik heb er veel zin in." Over de tactiek tegen Ajax wil Berghuis niets verklappen. "Dat is een vraag voor de trainer. Wij hebben onze speelstijl, vaak passen wij ons op details wel aan op tegenstanders, dat zal zondag niet anders zijn."

De uitwedstrijden van Feyenoord tegen Ajax zijn doorgaans geen succes, weet ook Berghuis maar al te goed. "Het zijn allemaal wedstrijden met een eigen verhaal. Twee keer kregen wij vroeg een rode kaart en kwamen we vroeg op achterstand. Maar dat telt niet voor zondag. Ik geloof in het elftal en onze kwaliteiten", kijkt Berghuis met optimisme uit naar de eerste ontmoeting met Ajax van dit seizoen. Advocaat is ook optimistisch gestemd, want de weer fitte Orkun Kökçü keert terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord.

"We hebben veel spelers die terugkeren na lange afwezigheid", verklaart Advocaat op het perspraatje. "Daar moet ik rekening mee houden. Denk aan Luis Sinisterra. Die jongens kunnen niet zomaar een hele wedstrijd spelen. Kökçü is zondag ook weer terug, maar dan praat je over een kwartiertje." Advocaat vindt het daarnaast te vroeg om al te praten over de titelkansen van Feyenoord. "Een landstitel? We hebben pas zestien keer gespeeld. De laatste tegen PEC was niet zo geweldig. We willen Europees voetbal halen en kijken naar de beker. Laten we nog niet gaan dromen. Het is knap dat we nu tweede staan, maar het seizoen is nog heel lang. We hebben minder slagkracht dan andere clubs."

Advocaat gaat tevens in op een uitspraak van een week geleden, toen de ervaren coach zei dat Feyenoord wereldwijd groter is dan Ajax. "Qua fans", zo verduidelijkt de Feyenoord-coach. "Feyenoord was toch ook een van de eerste Nederlandse clubs die Europees succes had? Ajax en Feyenoord zijn grote ploegen wereldwijd. Als je Feyenoord of Ajax noemt, dan weten ze wel wat dat betekent", aldus Advocaat, die bezig is aan zijn laatste maanden als coach in De Kuip. Met ingang van volgend seizoen is Arne Slot de hoofdcoach van Feyenoord.